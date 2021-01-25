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08.08 saat anlamı nedir, ne anlama gelir? İşte analizi!

Seray Üstün Seray Üstün 25.01.2021 16:36 | Son Güncelleme:
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08.08 saat anlamı nedir, ne anlama gelir? İşte analizi!

Kime sorsanız en güzel duygunun aşk olduğunu söyler. Hepimiz aşık olmak, aşkımıza karşılık alıp mutlu olmak isteriz. Aşk aslında sonu gelmez bir tünel gibidir. Kimileri tünelin bu ucundaki ışığı görebilecek kadar şanslı olurken kimileri de acılar içinde melankoli yaşar. Aşkın gizemli havası bazen çekici gelse de bazen sonun ne olacağını bilmek isteriz. İşte bu merak dürtüsü saat ritüelini ortaya çıkartmıştır.

Aşk ve zaman birbirinden ayrı düşünülmeyecek iki kavramdır. Zaman hayatın bütün dengelerini içinde barındıran sonsuz bir alandır. Geçmiş, şu an ve gelecek döngüsü içinde devam eden zaman dilimleri evrenin gizli sırlarını sunar. Zaman dilimlerinin anlamı evrenin sırlarını içinde barındırdığı için insanlar için önemli ve özeldir. Peki evrenin sırlarını nasıl öğreneceğiz? Bu sorunun aklınıza takıldığına eminiz. Yöntem ise oldukça basit tesadüf eseri yanınızda bulunan saate göz atmak. Bütün yapacağız bu kadar olacak. Saat anlamlarını öğrendikten sonra daha sık zaman dilimlerine göz atacağınıza eminiz. Saat ritüelinin en önemli parçalarından biri 08.08’a denk gelmektir. Peki, 08.08 ne anlama gelir? 08.08 saat anlamı nedir? . Akrep ve yelkovanın hareketleri sevdiğiniz kişiden size bir mesaj gönderir. Hazırsanız bu saatlerin anlamını sizler için araştırdık.

Saatlere göz attığınızda çift rakamları gördüyseniz bir saniye durup düşünmenizde fayda var. Çünkü bilmeseniz bile saat ritüeli oyununun bir parçası olmak üzeresiniz. Eğlence amacıyla ortaya çıkan bu saat anlamı geleneği aklınızdaki ya da kalbinizdeki kişinin size karşı olan hislerini ortaya çıkartıyor. Bu oyundan biraz bahsetmenizi ister misiniz?

Çift saat anlamı olarak da bilinen bu oyunu oynamak için tek ihtiyacınız olan analog veya dijital fark etmeksizin bir saattir. Saat bulamıyorsanız bu oyun için telefonunuzun ekranını da kullanabilirsiniz. Saati bulduktan sonra diğer bir kademeye geçebilirsiniz. Bu kademede tesadüf eseri saate bakmanız gerekir. Bütün hissiyatınız ile saate baktığınızda ekranda 08.08’i görüyorsanız oyunu oynamaya hazırsınız demektir. Ancak bu oyunun en basit kuralı hile yapmamaktır. Örneğin saati gördüğünüzde 08.07 ise ve 1 dakika sonra 08.08 olduğunu hesaplayarak yeniden bakarsanız oyunun bütün kuralları bozulur. Peki tesadüf eseri baktığınızda 08.08’e denk geldiğinizde ne olacak? Bu neyi ifade ediyor? Merakınızı derinleştirmeyi başardıysak sırada 08.08 saat anlamı var.

08.08 SAAT ANLAMI NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

08.08 saat anlamı ile ilgili bilgileri paylaşmadan önce bu zaman dilimine konu olan rakamların tek başına anlamlarını anlatmayı daha uygun görüyoruz. Sıfır rakamı yaratıcı ile olan manevi bağınızı ifade eder. İlahi gücü içinizde hissetmeye başladığınızda ruhunuz ve bütün enerjiniz bir bütün halinde yükselişe geçeceğini bilmelisiniz. Bu rakam aynı zamanda aydınlama ve parlamayı da anlatır. Hayatınızın oldukça iyi bir döneminde olduğunuzu bilmelisiniz. Bu dönemde çevrenizdekilere ışık saçmayı sürdürüyorsunuz. Sekiz rakamı ise sonsuzluğu ve karşılıklı olumlu duyguların alışverişini tanımlar. 08.08 zaman diliminin toplamı olan 16 ise, diğer kişilere olan bakış açınızda daha şefkatli ve sevgi ile yaklaşmanız konusunda size bir işaret gönderir. Belki de hayata daha objektif yaklaşmanın tam sırasıdır. Bu objektif yaklaşım, kendi yaşamınıza dair dersleri çıkartmak için bir yol gösterecektir.

08.08 saat anlamı sevdiğiniz kişinin sizinle birlikte güne başlamak istediğini söyler. Hatta aklınızdaki kişinin sizinle bir kahvaltı yaparak güne başlamak istediğini işaret eder. Bu nedenle güzel ve romantik bir kahvaltı teklifine hazırlıklı olun. Ancak bunun bir kahvaltı teklifi ile sınırlı kalacağını düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Beraber yapacağınız romantik kahvaltıdan sonra sevdiğiniz kişi ilişkinizi bir adım öteye götürmek için somut adımlara imza atacak.

Eğer ilişkiniz için ciddi adımlar atma konusunda tereddüt yaşıyorsanız size tavsiyemiz yaşadıklarınızı bütün ayrıntılarıyla düşünmeniz olacaktır. Bu düşünme işlemi sırasında egonuzu bir kenara bırakırsanız daha doğru bir karar verebilirsiniz. Kendinizi değerlendirin, doğru dengeyi bulun ve evrenin sizin için yolladığı mesajla birlikte hayat akışınızda yolunuza çıkın. Çünkü 08.08 saati boyunca, Justice (Adalet kartı) sizleri yeni bir maceraya çıkartmaya hazırlanıyor. Bu kart adalet ve eşitlikten yana oluşunuzu ve etik kararları sembolize eder. Bu nedenle kararlarınızda adaletin terazisinden yana olduğunuza emin olmaya çalışın. Özellikle çevrenizde adaletsiz durumlar ile karşı karşıya kaldıysanız bunun çözümü de yakın zamanda sizi bulacak. Siz kendi tavrınızı ve duruşunuzu korumayı sürdürürseniz olaylar kendiliğinden çözüme kavuşur. Bu saat dilim aslında daha geniş pencereden olaylara bakmanızı tavsiye ediyor. Hatta bunu bir uyarı olarak almanızda fayda var. Yakın zamanda size haksızlık yapan birisinin yanınıza gelip sizden özür dileyeceği bir durum yaşayacaksınız.

Aşk hayatınızdaki olumlu gelişmelerin yanında kariyeriniz yoğun bir tempoya girecek. Hatta bu yoğun tempodan sıkılıp bunalabilirsiniz, bu bunalım yakın zamanda iş değişikliği olarak karşınıza çıkabilir. Bu değişim için çanlar çoktan çalmaya başlamış bile. Radikal bir karar almanın tam zamanı! Artık kendi maddi kazancınızı elde etmek ve geleceğin iplerini şekillendirmek için kararlar verebilirsiniz. Çekinmeden cesaretli bir adım atın!

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