19.19 saat anlamı nedir, ne anlama gelir? İşte analizi!

Aşk ve sevgi ile zamanın arasında görünmez bir iple bağlanmış bir yol vardır. Aşk acısı çektiğinizde “Zaman her şeyin ilacıdır” sözün mutlaka duyarsınız. Gerçekten de zaman hem iyilikleri hem de olumsuz taraflarıyla yaraya merhem olmayı her daim bilir. Saatlerin anlamları bu nedenle insanlar için önemlidir. Zaman dilimleri adeta karanlık bir tünelin ucundaki ışık gibidir. Zaman hayata yön veren derin anlamlar taşır. Bu anlamları öğrendikten sonra daha sık saate bakmaya başlayacağınıza eminiz. Saat ritüelinin en önemli parçalarından biri 19.19’a denk gelmektir. Peki, 19.19 ne anlama gelir? 19.19 saat anlamı nedir?

Aynı denk gelen rakamlardan oluşan saatlere anlam yüklemek oldukça eski bir gelenektir. Eğlence amacıyla ortaya çıkan bu saat anlamı geleneği aklınızdaki ya da kalbinizdeki kişinin size karşı olan hislerini ortaya çıkartıyor. Bu oyundan biraz bahsetmenizi ister misiniz?

Çift saat anlamı olarak da bilinen bu oyunu oynamak için tek ihtiyacınız olan analog veya dijital fark etmeksizin bir saattir. Saat bulamıyorsanız bu oyun için telefonunuzun ekranını da kullanabilirsiniz. Saati bulduktan sonra diğer bir kademeye geçebilirsiniz. Bu kademede tesadüf eseri saate bakmanız gerekir. Bütün hissiyatınız ile saate baktığınızda ekranda 19.19’ü görüyorsanız oyunu oynamaya hazırsınız demektir. Ancak bu oyunun en basit kuralı hile yapmamaktır. Örneğin saati gördüğünüzde 19.18 ise ve 1 dakika sonra 19.19 olduğunu hesaplayarak yeniden bakarsanız oyunun bütün kuralları bozulur. Peki tesadüf eseri baktığınızda 19.19’a denk geldiğinizde ne olacak? Bu neyi ifade ediyor? Merakınızı derinleştirmeyi başardıysak sırada 19.19 saat anlamı var.