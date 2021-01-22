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19.19 saat anlamı nedir, ne anlama gelir? İşte analizi!

Seray Üstün Seray Üstün 22.01.2021 17:56 | Son Güncelleme:
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19.19 saat anlamı nedir, ne anlama gelir? İşte analizi!

Akrep ve yelkovanın günlük rutinsel hareketleri kimileri için yalnızca dairesel bir ilerleyiştir. Ancak kimileri için ise hayatın şifrelerini veren gizli bir hazineye dönüşür. Bu işaretler sizin ve sevdiğiniz kişinin iç dünyasını ifade eder. Bu nedenle akrep ve yelkovanın hareketleri saat ritüeli olarak isimlendirilen bir oyunun içinde toplanmıştır. Sizler için bu saat ritüeline konu olan anlamları araştırdık. Saatlerinize bakın oyun başlıyor!

Aşk ve sevgi ile zamanın arasında görünmez bir iple bağlanmış bir yol vardır. Aşk acısı çektiğinizde “Zaman her şeyin ilacıdır” sözün mutlaka duyarsınız. Gerçekten de zaman hem iyilikleri hem de olumsuz taraflarıyla yaraya merhem olmayı her daim bilir. Saatlerin anlamları bu nedenle insanlar için önemlidir. Zaman dilimleri adeta karanlık bir tünelin ucundaki ışık gibidir. Zaman hayata yön veren derin anlamlar taşır. Bu anlamları öğrendikten sonra daha sık saate bakmaya başlayacağınıza eminiz. Saat ritüelinin en önemli parçalarından biri 19.19’a denk gelmektir. Peki, 19.19 ne anlama gelir? 19.19 saat anlamı nedir?

Aynı denk gelen rakamlardan oluşan saatlere anlam yüklemek oldukça eski bir gelenektir. Eğlence amacıyla ortaya çıkan bu saat anlamı geleneği aklınızdaki ya da kalbinizdeki kişinin size karşı olan hislerini ortaya çıkartıyor. Bu oyundan biraz bahsetmenizi ister misiniz?

Çift saat anlamı olarak da bilinen bu oyunu oynamak için tek ihtiyacınız olan analog veya dijital fark etmeksizin bir saattir. Saat bulamıyorsanız bu oyun için telefonunuzun ekranını da kullanabilirsiniz. Saati bulduktan sonra diğer bir kademeye geçebilirsiniz. Bu kademede tesadüf eseri saate bakmanız gerekir. Bütün hissiyatınız ile saate baktığınızda ekranda 19.19’ü görüyorsanız oyunu oynamaya hazırsınız demektir. Ancak bu oyunun en basit kuralı hile yapmamaktır. Örneğin saati gördüğünüzde 19.18 ise ve 1 dakika sonra 19.19 olduğunu hesaplayarak yeniden bakarsanız oyunun bütün kuralları bozulur. Peki tesadüf eseri baktığınızda 19.19’a denk geldiğinizde ne olacak? Bu neyi ifade ediyor? Merakınızı derinleştirmeyi başardıysak sırada 19.19 saat anlamı var.

19.19 SAAT ANLAMI NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Bu saatin genel anlamına geçmeden önce sizinle rakamların manalarını paylaşacağız. 1,9, 19 ve toplam olan 38 sayılarına tek tek bakacağız.

Bir rakamı, yeni bir başlangıcı ifade eder. Ancak bu yeni başlangıçların olumlu yönde olacağının altını çizmeliyiz. Bu rakamın enerjisi sayesinde kararlı, başarılı, pozitif ve yüksek enerjili olacaksınız. Dokuz rakamı ise varoluşsal yönünüzü sembolize eder. Sadakati, özgürlüğü, hoşgörüyü, sorumluluğu ve yaratıcılığı ifade eder. On dokuz rakamı ise bir ve dokuz sayısının enerjisi le birleşerek yeni bir enerji açığa çıkartır. Her iki rakamında getirdiği enerji ile bitiş ve yeni başlangıçlar kapınızdadır. 19.19 saatini oluşturan rakamların toplamı olan 38 sayısı ise yaratıcı yönünüzü geliştirmenizin tam zamanı olduğunu söyler. Çünkü ilham perileriniz her köşenizde yer alırken yeni şeyler üretmenin sırası!

19.19 saatinin anlamı ise mutlu olacağınız bir haber alacağınızı müjdeler. Sevdiğiniz kişinin sizi ne derecede özlediğini bu özlemden adeta Ferhat gibi dağları deleceğini ifade edebiliriz. Sizin birileri tarafından ilgi ile beklediğiniz ve özlendiğiniz anlamına gelir. Özellikle sevdiğiniz ve önemsediğiniz kişinin de sizinle aynı duyguları paylaştığından artık emin olabilirsiniz. Bu saat dilimi sevgi kelimesi üzerinde yoğunlaşıyor. Sevdiğiniz kişi sizinle daha fazla zaman geçirmek için önüne çıkan bütün fırsatları değerlendirecek. Hatta yeni sürprizlerle sizi şımartmaya devam edecek.

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