19.19 saat anlamı nedir, ne anlama gelir? İşte analizi!

Aşk ve sevgi ile zamanın arasında görünmez bir iple bağlanmış bir yol vardır. Aşk acısı çektiğinizde “Zaman her şeyin ilacıdır” sözün mutlaka duyarsınız. Gerçekten de zaman hem iyilikleri hem de olumsuz taraflarıyla yaraya merhem olmayı her daim bilir. Saatlerin anlamları bu nedenle insanlar için önemlidir. Zaman dilimleri adeta karanlık bir tünelin ucundaki ışık gibidir. Zaman hayata yön veren derin anlamlar taşır. Bu anlamları öğrendikten sonra daha sık saate bakmaya başlayacağınıza eminiz. Saat ritüelinin en önemli parçalarından biri 19.19’a denk gelmektir. Peki, 19.19 ne anlama gelir? 19.19 saat anlamı nedir?

19.19 SAAT ANLAMI NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Bu saatin genel anlamına geçmeden önce sizinle rakamların manalarını paylaşacağız. 1,9, 19 ve toplam olan 38 sayılarına tek tek bakacağız.

Bir rakamı, yeni bir başlangıcı ifade eder. Ancak bu yeni başlangıçların olumlu yönde olacağının altını çizmeliyiz. Bu rakamın enerjisi sayesinde kararlı, başarılı, pozitif ve yüksek enerjili olacaksınız. Dokuz rakamı ise varoluşsal yönünüzü sembolize eder. Sadakati, özgürlüğü, hoşgörüyü, sorumluluğu ve yaratıcılığı ifade eder. On dokuz rakamı ise bir ve dokuz sayısının enerjisi le birleşerek yeni bir enerji açığa çıkartır. Her iki rakamında getirdiği enerji ile bitiş ve yeni başlangıçlar kapınızdadır. 19.19 saatini oluşturan rakamların toplamı olan 38 sayısı ise yaratıcı yönünüzü geliştirmenizin tam zamanı olduğunu söyler. Çünkü ilham perileriniz her köşenizde yer alırken yeni şeyler üretmenin sırası!

19.19 saatinin anlamı ise mutlu olacağınız bir haber alacağınızı müjdeler. Sevdiğiniz kişinin sizi ne derecede özlediğini bu özlemden adeta Ferhat gibi dağları deleceğini ifade edebiliriz. Sizin birileri tarafından ilgi ile beklediğiniz ve özlendiğiniz anlamına gelir. Özellikle sevdiğiniz ve önemsediğiniz kişinin de sizinle aynı duyguları paylaştığından artık emin olabilirsiniz. Bu saat dilimi sevgi kelimesi üzerinde yoğunlaşıyor. Sevdiğiniz kişi sizinle daha fazla zaman geçirmek için önüne çıkan bütün fırsatları değerlendirecek. Hatta yeni sürprizlerle sizi şımartmaya devam edecek.