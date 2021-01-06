1.3 milyon dolarlık yüzüğünü çıkardı! Kim Kardashian, Kanye West’e boşanma davası açıyor

Son haftalarda evliliklerinin çatırdadığını konu alan söylentilerin sıklıkla duyulduğu Kim Kardashian, Kanye West çiftinin boşanma kararı aldığı konuşuluyor. Zaten sorunları olan çift için kırılma noktası Kanye West’in başarısız başkanlık girişimi olduğu söylenenler arasında.

Yabancı basında yer alan haberlere göre; çifte yakın kaynakların bu evliliğin fiilen bittiğini resmen boşanmak için mahkemeye başvuracaklarını aktardı. Kim Kardashian, daha önce Hilary Duff, Christina Aguilera ve Angelina Jolie gibi isimlerle çalışan ünlü Avukat Laura Wasser'i tuttu.

KİM KARDASHİAN BOŞANMAYA HAZIR

TMZ, 2020'nin ikinci yarısından itibaren evliliklerinde büyük sorunlar olduğunu, Kanye'nin bipolar bozukluğuyla mücadele etmeye başladığında Kim'in ilişkiyi bitirmeye hazır olduğunu bildirdi.

2014 yılında görkemli bir düğünle evlenen ikili, evlenmeden önce de çok yakın arkadaştı. Çiftin 4 çocuğu var. Son günlerde görüntülenen Kim Kardashian’ın parmağında 1.3 milyon dolarlık evlilik yüzüğünün olmaması dikkatlerden kaçmadı. Noel kutlamasında da Kanye West, ailesiyle birlikte değildi.

Sosyal medyayı sık kullanan Kim Kardashian, 22 Kasım'dan beri kocası Kanye West’li bir fotoğraf veya video paylaşmadı.

