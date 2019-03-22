1 aydır her yerde aranıyordu! Böyle bulundu

Tavşanlı'da özel şirkette aşçı Hakkı Kahraman, yaklaşık 1 ay önce evden çıktıktan sonra bir daha dönmedi. Ailesi, Kahraman'ın bulunması için polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis çalışmalarını sürdürürken, bugün Tavşanlı ilçesi Ada Mahallesi'nden geçen Kocaçay'da erkek cesedi görenler durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI
Ekipler tarafından yapılan incelemede cesedin 1 aydır aranan Hakkı Kahraman'a ait olduğu belirlendi. Sudan çıkarılan Kahraman'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. (DHA)
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