İstanbul'un en yoğun güzergahlarından TEM Otoyolu'nda sürücüleri yakından ilgilendiren yeni adımlar atıldı. Trafiğin daha akıcı hale getirilmesi amacıyla Gaziosmanpaşa ve Seyrantepe kavşakları arasındaki bazı kesimlerde emniyet şeritleri normal trafik şeridine dönüştürüldü.

ŞERİT SAYISI 4'E ÇIKARILDI

TEM Otoyolu'nun Seyrantepe mevkisinde, Ankara ve Edirne yönlerinde yapılan düzenlemeyle emniyet şeritleri kaldırıldı. Özellikle Okmeydanı Bağlantı Yolu'ndan TEM'e katılım noktası ile Seyrantepe geçişinde daha önce 3 olan şerit sayısı 4'e yükseltildi.

CEZA KESİLMEYECEK

Yeni düzenlemeyle birlikte normal trafik akışına dahil edilen eski emniyet şeritlerini kullanan sürücülere, bu kullanım nedeniyle Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kameraları üzerinden ceza uygulanmayacak. Ancak yeni şeridin bazı bölümlerinde sollama yasağı bulunduğu belirtildi.

YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Yeni trafik kuralları 5 Kasım'da yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle TEM Otoyolu'nun Gaziosmanpaşa ve Seyrantepe kavşakları arasındaki trafik yoğunluğunun azaltılması, sürücülerin yolda geçirdiği sürenin kısaltılması ve yakıt tüketiminin düşürülmesi hedefleniyor.