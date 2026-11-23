ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Clayton, CNN'e verdiği röportajda, ABD'de son haftalarda teknoloji firmaları ve federal kurumlarda yaşanan kesintilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin gelişmiş dijital altyapısının büyük bölümünün 30 yılı aşkın süredir kullanılan eski sistemlerden oluştuğunu ve bunların hem performans hem de siber güvenlik açısından yenilenmesi gerektiğini ifade eden Clayton, "Devam eden yenileme çalışmalarının bir parçası olarak teknik aksaklıklar, kesintiler ve hizmetlerde sıkıntılar yaşanacak." dedi.

Clayton, teknolojik gelişmelerin bilgi işlem kapasitesi ve uygulamalarda büyük dönüşüme yol açtığını, mevcut sistemlerin de bu değişime ayak uydurması gerektiğini kaydetti.

ÇİN'İN NVIDIA ÇİPLERİNE ERİŞİM SAĞLADIĞINI SÖYLEDİ

Clayton ayrıca, ABD'nin gelişmiş yapay zeka çiplerinin Çin'e ulaştırıldığına ilişkin iddialara da değindi.

Nvidia'nın en gelişmiş çiplerinin dünya genelinde büyük talep gördüğünü belirten Clayton, Çin'in bu çiplere erişim sağlayabildiği kanallar bulunduğunu düşündüğünü ifade etti.

ABD'de New York Güney Bölgesi'nde bu çiplerin Çin'e yönlendirilmesiyle ilgili bir şirket hakkında iddianame hazırlandığını hatırlatan Clayton, "İddianameye bakıldığında çiplerin Çin'e yönlendirilmesi için girişimlerde bulunulduğu ve bu girişimlerin başarılı olduğu görülüyor." diye konuştu.

Clayton, Nvidia'nın gelişmiş çiplerinin ABD'nin teknolojik üstünlüğü açısından büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, ülkenin en ileri teknolojilerinin mümkün olan en geniş ölçüde ABD'nin kullanımına ayrılması gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: AA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır