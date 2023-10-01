1 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Kirli Sepeti, Yargı, Kızılcık Şerbeti, Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 1 Ekim Pazar gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları Survivor gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 1 Ekim Pazar gününün reyting sonuçları...

1 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

1 Ekim Pazar gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

GEÇEN HAFTANIN (24 EYLÜL) REYTİNG SONUÇLARI

24 Eylül 2023 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Kanal D’nin fenomen dizisi Yargı yer alırken, ikinci sıradaki yapım TV8’de yayınlanan Masterchef Türkiye All Star oldu. Fox TV’de ilk bölümü ekrana gelen Kirli Sepeti de reyting listesine iddialı bir giriş yaparak üçüncü sırada yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Kirli Sepeti yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 YARGI KANAL D

2 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

3 KIRLI SEPETI FOX

4 YARGI (OZET) KANAL D

5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

6 SHOW ANA HABER SHOW TV

7 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV

8 KANAL D ANA HABER KANAL D

9 KIRLI SEPETI (TKR) FOX

10 KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 YARGI KANAL D

2 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

3 KIRLI SEPETI FOX

4 YARGI (OZET) KANAL D

5 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV

6 TURKIYE-BELCIKA FIVB KADINLAR VOLEYBOL OLIMPIYAT ELEMELERI KARSILASMASI TRT SPOR

7 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 SPOR TAKVIMI TRT SPOR

10 KANAL D ANA HABER KANAL D

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 YARGI KANAL D

2 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

3 KIRLI SEPETI FOX

4 YARGI (OZET) KANAL D

5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

6 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV

7 SHOW ANA HABER SHOW TV

8 KANAL D ANA HABER KANAL D

9 TURKIYE-BELCIKA FIVB KADINLAR VOLEYBOL OLIMPIYAT ELEMELERI KARSILASMASI TRT SPOR

10 KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL ATV



