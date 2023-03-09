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1. Gün Ramazan iftar menüsü! Bugün ne pişirsem? Orucun ilk günü iftar yemeği menüsü

09.03.2023 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayına sayılı günler kala iftar yemeği menüleri de araştırılmaya başlandı. 2023 Diyanet dini günler takvimine göre Ramazan ayı başlangıcı 23 Mart Perşembe günü olacak ve son oruç 20 Nisan günü tutulacak. 'Bugün ne pişirsem?' diye düşünenlere özel orucun ilk günü iftar yemeği menüsü derledik. İşte tüm detaylar...

1. Gün Ramazan iftar menüsü! Bugün ne pişirsem? Orucun ilk günü iftar yemeği menüsü

11 ayın sultanı Ramazan ayına kısa bir süre kaldı. Ramazan ayı 23 Mart 2023 tarihinde başlayacak. İlk oruca ise 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece kalkılacak. Ramazan'ın 1. Günü iftar menüsü de şimdiden araştırılmaya başlandı. Orucun ilk günü iftar yemeği menüsü bizden, hazırlaması sizden. İşte hem lezzetli hem ekonomik iftar yemeği tarifleri...

MAHLUTA ÇORBASI

Antakya'nın yöresel lezzeti olan mahluta çorbası lezzetli olmasının yanı sıra bir o kadar da pratik. 10 dakikada hazırlanan bu çorba 15 dakikada pişiriliyor. Ramazan ayının ilk iftar yemeği için oldukça iyi bir tercih.

Yöresel mahluta çorbası malzemeleri ve tarifi! Yöresel mahluta çorbası malzemeleri ve tarifi!

LOKANTA USULÜ ORMAN KEBABI

Orman kebabı nefis tereyağlı pilavla lokantaların göz bebeği olarak biliniyor. Bol sebze kullanılarak hazırlanan bu kebap rengarenk haliyle iftar sofranıza çok yakışacak.

Lokanta usulü orman kebabı tarifi Lokanta usulü orman kebabı tarifi

KUŞ ÜZÜMLÜ PİLAV TARİFİ

Sade haliyle öğle ve akşam yemeği sofralarından eksik olmayan pirinç pilavını kuş üzümlü haliyle çok beğeneceksiniz. Bu haliyle de ramazan boyunca sofranızdan eksik etmeyeceksiniz.

Kuş üzümlü pilav nasıl yapılır? Kuş üzümlü pilav nasıl yapılır?

BOL ŞERBETLİ DİLBER DUDAĞI

Şerbetli tatlıları seven kişilerin favori tatlıları arasında yer alan dilber dudağı iftar sofralarının vazgeçilmezi olacak. İlginç adıyla dikkat çeken bu tatlı pratik bir şekilde hazırlanabiliyor.

Bol şerbetli dilber dudağı tarifi! Tadına hayran kalacaksınız Bol şerbetli dilber dudağı tarifi! Tadına hayran kalacaksınız

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