1. Gün Ramazan iftar menüsü! Bugün ne pişirsem? Orucun ilk günü iftar yemeği menüsü

11 ayın sultanı Ramazan ayına kısa bir süre kaldı. Ramazan ayı 23 Mart 2023 tarihinde başlayacak. İlk oruca ise 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece kalkılacak. Ramazan'ın 1. Günü iftar menüsü de şimdiden araştırılmaya başlandı. Orucun ilk günü iftar yemeği menüsü bizden, hazırlaması sizden. İşte hem lezzetli hem ekonomik iftar yemeği tarifleri...

MAHLUTA ÇORBASI

Antakya'nın yöresel lezzeti olan mahluta çorbası lezzetli olmasının yanı sıra bir o kadar da pratik. 10 dakikada hazırlanan bu çorba 15 dakikada pişiriliyor. Ramazan ayının ilk iftar yemeği için oldukça iyi bir tercih.

LOKANTA USULÜ ORMAN KEBABI

Orman kebabı nefis tereyağlı pilavla lokantaların göz bebeği olarak biliniyor. Bol sebze kullanılarak hazırlanan bu kebap rengarenk haliyle iftar sofranıza çok yakışacak.

KUŞ ÜZÜMLÜ PİLAV TARİFİ

Sade haliyle öğle ve akşam yemeği sofralarından eksik olmayan pirinç pilavını kuş üzümlü haliyle çok beğeneceksiniz. Bu haliyle de ramazan boyunca sofranızdan eksik etmeyeceksiniz.

BOL ŞERBETLİ DİLBER DUDAĞI

Şerbetli tatlıları seven kişilerin favori tatlıları arasında yer alan dilber dudağı iftar sofralarının vazgeçilmezi olacak. İlginç adıyla dikkat çeken bu tatlı pratik bir şekilde hazırlanabiliyor.