Mahluta çorbası nasıl yapılır? Yöresel mahluta çorbası malzemeleri ve tarifi!

Antakya'nın yöresel lezzeti olan mahluta çorbası lezzetli olmasının yanı sıra bir o kadar da pratik. 10 dakikada hazırlanan bu çorba 15 dakikada pişiriliyor. Peki mahluta çorbası nasıl yapılır? İşte yöresel mahluta çorbası malzemeleri ve tarifi!

MALZEMELER 1 su bardağı kırmızı mercimek

1 yemek kaşığı pilavlık bulgur

1 yemek kaşığı pirinç

1 adet soğan

1 adet havuç

1 tatlı kaşığı tuz

8 su bardağı su

Terbiyesi İçin;

2 yemek kaşığı yoğurt

1 adet yumurta sarısı

Ekşili Sosu İçin;

4 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı salça

2 yemek kaşığı nar ekşisi

1 çay kaşığı nane

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

TARİF Mercimek, bulgur ve pirinci süzgeçte yıkayıp iyice süzün.

Malzemeleri düdüklüye alın.

Tuz ilave edin ve suyunu koyun.

Kapağı kapatın. Düdüklü ötmeye başladıktan sonra 15 dakika pişirin ve kapatın.

Terbiye malzemelerini bir kapta çırpın.

Düdüklüyü alın ve blender ile hafif dişe gelecek şekilde birkaç kez karıştırın.

Çorbadan kepçe ile alın ve terbiye malzemelerinden birkaç sefer koyup çırpın, çorbaya ekleyip karıştırın.

İsteğe bağlı ocakta bir taşım kaynatın.

Sosunu hazırlamak için bir cezveye salça ve yağ ekleyin ve kızdırın.

Nar ekşisi ve baharat ekleyip karıştırın.

Altını kapatıp çorba ekleyip karıştırın. Afiyet olsun...



