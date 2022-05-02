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  4. 1 Mayıs 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları belli oldu mu? Adı Sevgi, Teşkilat, Survivor hangi yapım birinci oldu?

1 Mayıs 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları belli oldu mu? Adı Sevgi, Teşkilat, Survivor hangi yapım birinci oldu?

02.05.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Mayıs 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı Adı Sevgi, Teşkilat, Survivor gibi ses getiren yapımların ekrana gelmesinin ardından merak konusu oldu. Vatandaşlar konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki 1 Mayıs 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları belli oldu mu? Adı Sevgi, Teşkilat, Survivor hangi yapım birinci oldu? İşte detaylar...

1 Mayıs 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları belli oldu mu? Adı Sevgi, Teşkilat, Survivor hangi yapım birinci oldu?

1 Mayıs 2022 Pazar akşamının reyting sonuçları Adı Sevgi, Teşkilat, Survivor gibi birbirinden farklı yapımlar nedeniyle televizyon izleyicileri tarafından merak edildi. Medya gündeminin sıkı takipçileri 1 Mayıs 2022 pazar gününün reyting sonuçları ile ilgili internette araştırma yapıyor. 1 Mayıs 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları belli oldu mu? Adı Sevgi, Teşkilat, Survivor hangi yapım birinci oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

1 MAYIS 2022 HANGİ DİZİ, PROGRAM REYTİNGLERDE BİRİNCİ OLDU?

1 Mayıs 2022 Pazar akşamı hangi yapımın reyting sıralamasında birinci olduğu merak konusu oldu.

1 Mayıs Pazar akşamının reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Survivor All Star, ikinciliği Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncülüğü Teşkilat (TKR) aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Teşkilat (TKR), üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Teşkilat (TKR) yer aldı.

MERAK EDENLER İÇİN

30 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI

30 Nisan reyting sonuçları ise şu şekilde:

AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Gönül Dağı (ÖZET), üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Gönül Dağı (ÖZET) yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Teşkilat dizisi
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