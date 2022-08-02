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  4. 1 metre boyundaki genç kadın anlattı! ''Fetiş unsuru muyum yoksa...''

1 metre boyundaki genç kadın anlattı! ''Fetiş unsuru muyum yoksa...''

02.08.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isabella Lamanna, cücelikten ve eğri bir omurga ile yaşamaktan muzdarip genç bir kadın. Sosyal medyayı bu konuda farkındalık yaratmak için kullanan 19 yaşındaki Lamanna, bu durumlarla yaşamaya ilişkin detayları anlattı.

1 metre boyundaki genç kadın anlattı! ''Fetiş unsuru muyum yoksa...''

19 yaşındaki Isabella Lamanna, yıllardır cücelik ve omurga eğriliği ile hayatını sürdürüyor. Genç kadın, hayatını nasıl sürdürdüğünü anlatarak sosyal medyada bu durumlara ilişkin farkındalık yaratmaya çalışıyor.

AİLESİ ÖĞRETTİ

Boyu neredeyse 1 metre olan Isabella, yıllarca insanların kötü yorumların, rahatsız edici bakışlarına ve gülüşlerine maruz kaldığını anlattı. Ancak ailesinin çok küçük yaşta ona bunu görmezden gelmeyi öğrettiğini söyleyen genç kadın, bu durumla yaşamanın nasıl bir şey olduğunu anlattı.

''ASLA YAPAMAZSIN'' DEMİŞLERDİ

cüce

400 cücelik türünden birine sahip olan Isabella, bebekken kendisine teşhis koyulduğundan beri, doktorların asla yapamayacağını söylediği yürümek gibi temel şeyleri bile elde etmek için çok çalıştığını itiraf etti.

ZOR GÜNLER GEÇİRDİ

Kanada, Ontario'da psikoloji okuyan genç kadın, skolyozunun kötüleştiği dönemde 6 aylık bir süreyi hastanede geçirdiğini ve oldukça zorlu zamanlar atlattığını anlattı. Günlük hayatın da çok kolay olmadığını söyleyen Isabella, normal insanların 10 dakikasını alacak şeylerin onun yarım saatini alabildiğini söyledi.

EMİN OLAMIYOR

BOY

Flört etme konusunda da konuşan genç kadın, içinde olduğu durumun insanların ona ilgi duymasına engel olmadığını ancak zaman zaman insanların gerçekten kendisiyle konuşmak için mi yoksa listelerindeki bir fetişi tamamlamak için mi kendisiyle olmak istediklerini bilemediğini söyledi.

''KENDİNİZİ KUCAKLAYIN''

NORMAL

Her şeye rağmen hayatından memnun olan ve normal bir şekilde yaşamak için elinden geleni yaptığını anlatan genç kadın, şimdi Tiktok'ta cüceliğe dair farkındalık yaratmakla meşgul. "Biraz ayarlama ve uyumla ortalama boyda bir insanın yapabileceği her şeyi yapabileceğimi gösteriyorum!'' diyen genç kendi gibi insanları kim olduklarını kucaklamaya davet etti.


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Kanada
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