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Nadir görülen bir hastalık nedeniyle zorbalığa uğradı! Hayatı boyunca gülmeyen Tayla Clement fenomen oldu

03.01.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 yaşındaki Tayla Clement, Yeni Zelanda’da yaşıyor. Moebius sendromuyla dünyaya gelen Clement, nadir görülen hastalığı nedeniyle hayatı boyunca gülümseyemedi ve gözlerini hareket ettiremedi. Okul yıllarında zorbalığa uğrayan ve yaşıtları tarafından dışlanan Clement, şimdilerde ise sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaştı.

Nadir görülen bir hastalık nedeniyle zorbalığa uğradı! Hayatı boyunca gülmeyen Tayla Clement fenomen oldu

Dört milyonda bir kez görülen nadir bir hastalıkla dünyaya gelen Tayla Clement, tüm hayatını gözlerini soldan sağa hareket ettiremeden, kaşlarını kaldıramadan ve üst dudağını oynatmadan geçirdi. Moebius sendromu sebebiyle sürekli olarak aynı surat ifadesinde olan Clement, şimdilerde sosyal medyanın en popüler isimlerinden biri haline dönüştü.

sosyal medya

Dünyaya fark yaratmak için geldiğini söyleyen Clement, “Bu dünyaya farklı olmak için doğdum ve bunu tüm kalbimle hissediyorum. Gülümseyememek bana verilen bir hediye. Şimdi insanlar yardım ediyorum ve ilham olmaya çalışıyorum” dedi.

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“HAYATTA OLMAM BİR MUCİZE”

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Hastalığından dolayı özellikle çocukluk ve ergenlik döneminde büyük zorluklar yaşadığını dile getiren Clement, sosyal anlamda dışlandığını itiraf etti. Arkadaş edinme konusunda hep yeni bir adım atmak mecburiyetinde olduğunu belirten Clement, “Her zaman kolay olmadı. Yüz ifademden nefret ederek normal bir gülümsemeye sahip olmayı dileyerek yıllarımı geçirdim. Ancak bir mucize eseri hala hayattayım ve mutluyum” dedi.

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İnsanların farklılıklarıyla hayatta birer renk olduğunu belirten Clement, farklı olmanın hayatın sonu olmadığını ve herkesin kendi bedeni içinde mutlu olmayı hak ettiğini söyledi. Hayatta bir şeyleri başarmak için standart bir görüntüye sahip olunmasının zorunlu olmadığı söyleyen Clement, Melbourne'deki Victoria Eyalet Şampiyonası’nda gülle kategorisinde şampiyon olmayı başardı. Başkalarını güçlendirmek için sosyal medyadan hikayesini paylaşan Clement, kısa sürede popüler olmayı başardı.

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