1 milyon 799 bin hacı adayı için büyük gün: 2026 Hac kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

2026 hac kura çekimi için geri sayım sona erdi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026 yılı hac kuraları 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 10.30’da gerçekleştirilecek.

Bu yıl kutsal topraklara gitmek isteyen 1 milyon 799 bin 835 hacı adayı, büyük bir heyecanla sonuçları bekliyor. Kura çekimi noter huzurunda yapılacak ve milyonlarca vatandaş, Diyanet TV ve Diyanet’in resmi YouTube kanalı üzerinden kura çekimini canlı yayınla takip edebilecek.

2026 HAC KURALARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı hac organizasyonu için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Kura tarihi: 5 Kasım 2025 Çarşamba

Kura saati: 10.30

Yer: 5 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu (Ankara)

Kura çekimi, Hac ve Umre Kurulu üyelerinin katılımıyla, noter ve basın mensupları huzurunda dijital ortamda gerçekleştirilecek.

HAC KURALARI NASIL CANLI İZLENİR?

Hac kura çekimini canlı izlemek isteyen adaylar ve yakınları, şu kanallar üzerinden takip edebilecek:

Diyanet TV canlı yayın

Diyanet’in resmi YouTube kanalı (youtube.com/diyanettv)

Yayında kura çekilişine dair açıklamalar, illere göre kontenjan bilgileri ve kura sistemine ilişkin detaylar da paylaşılacak.

2026 HAC KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Kura çekiminin ardından 5 Kasım 2025 Çarşamba akşamı saat 21.00’den itibaren, hacı adayları sonuçları şu adreslerden sorgulayabilecek:

www.turkiye.gov.tr

(e-Devlet sistemi üzerinden “Diyanet İşleri Başkanlığı – Hac İşlemleri” sayfası)

hac.diyanet.gov.tr

Adaylar, T.C. kimlik numaralarıyla kura sonuçlarını görüntüleyebilecek; aynı ekrandan kesin kayıt belgeleri, ücret bilgileri ve konaklama tercihleri hakkında bilgi alabilecek.

HAC KESİN KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 hac kesin kayıt tarihlerini henüz açıklamadı. Ancak önceki yıllarda olduğu gibi, kura çekiminin tamamlanmasından yaklaşık bir hafta sonra kesin kayıt sürecinin başlaması bekleniyor.

Kesin kayıtlar, Diyanet’in il ve ilçe müftülükleri aracılığıyla yapılacak.

Adayların kayıt işlemleri sırasında şu belgeleri hazırlaması gerekiyor:

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı,

2 adet vesikalık fotoğraf,

Sağlık raporu,

İlk taksit ödeme dekontu.

2026 HAC BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ

Diyanet’ten yapılan açıklamaya göre, bu yılki başvuru sayısı dikkat çekti:

1 milyon 615 bin 44 kişi kaydını güncelledi.

184 bin 791 kişi ise ilk kez hac başvurusu yaptı.

Toplamda 1 milyon 799 bin 835 kişi, 2026 hac kurasına katılma hakkı kazandı.

KURADA ADI ÇIKMAYANLAR NE YAPACAK?

Kurada adı çıkmayan adayların kayıtları sistemde “ön kayıtlı” olarak kalmaya devam edecek. Bu kişiler, 2027 yılı hac kuralarında öncelikli başvuru hakkı elde edecekler.

DİYANET’TEN AÇIKLAMA

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kura süreci noter huzurunda, tamamen dijital ortamda ve şeffaf biçimde gerçekleştirilecektir. Hac kura sonuçları aynı gün e-Devlet ve Diyanet’in resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecektir.”