1 Nisan reyting sonuçları Aziz, Aşk Mantık İntikam ve Arka Sokaklar gibi dizilerin adından söz ettiren yapımlar nedeniyle televizyon izleyicileri tarafından merak edildi. Medya gündeminin sıkı takipçileri 1 Nisan 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu? sorularının yanıtını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. 1 Nisan reyting sonuçları ve ayrıntılar haberimizde...

1 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI BİRİNCİSİ HANGİ YAPIM OLDU?

31 Mart Perşembe günü hangi yapımın reyting sıralamasında birinci olduğu merak ediliyor. 1 Nisan Cuma gününün reyting sonuçları açıklanır açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Survivor All Star, ikinciliği Arka Sokaklar, üçüncülüğü Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Aziz yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Yalnız Kurt yer aldı.

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31 MART REYTİNG SONUÇLARI

Total izleyici grubunda birinciliği Bir Zamanlar Çukurova, ikinciliği Camdaki Kız, üçüncülüğü ise Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yer aldı.

