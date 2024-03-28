EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. 1 Nisan'da okullar tatil mi? 31 Mart'taki seçimlerin ertesi günü için beklenen haber... Milli Eğitim Bakanlığı, valiliklere resmi yazı gönderdi

1 Nisan'da okullar tatil mi? 31 Mart'taki seçimlerin ertesi günü için beklenen haber... Milli Eğitim Bakanlığı, valiliklere resmi yazı gönderdi

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
28.03.2024 15:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Nisan'da okullar tatil mi? sorusunun yanıtı belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek olan yerel seçimler nedeniyle 1 Nisan Pazartesi günü okulların tatil edilmesine karar verdi. Konuyla ilgili resmi yazı valiliklere gönderildi.

1 Nisan'da okullar tatil mi? 31 Mart'taki seçimlerin ertesi günü için beklenen haber... Milli Eğitim Bakanlığı, valiliklere resmi yazı gönderdi

1 Nisan Pazartesi günü okullar tatil edildi. Türkiye, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gitmeye hazırlanırken, milyonlarca öğrenci ve velinin merak ettiği "1 Nisan'da okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Nisan Pazartesi günü okulların tatil edilmesine karar verdi. Konuyla ilgili resmi yazı valiliklere gönderildi.

1 NİSAN'DA OKULLAR TATİL

Buna göre; Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenler, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle eğitim kurumlarının tatil edildiği 1 Nisan 2024 Pazartesi günü üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacaklar.

HFGJK

EK DERS ÜCRETLERİ ÖDENECEK

Resmi yazıyı Valiliklere gönderen Bakanlık, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Seçimlerin özelliği nedeniyle oyların sayım işlemi akşam geç saatlerde bitmekte, bu durum da eğitim kurumlarının aynı gün içerisinde eğitim öğretime hazır hale getirilmesini engellemektedir. Bu nedenle bakanlığımıza bağlı eğitim kurumları, hazır hale getirilmesi bakımından 1 Nisan günü tatil edilmiştir. Okulların tatil edildiği 1 Nisan günü, üzerlerinde bulunan ders, varsa ek ders, yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacaklardır."

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ÖSYM'den, 2024-YKS 2'nci geç başvurularına ilişkin açıklamaÖSYM'den, 2024-YKS 2'nci geç başvurularına ilişkin açıklama
MEB, yeni uygulamayı hayata geçirdi: İşte detaylar!MEB, yeni uygulamayı hayata geçirdi: İşte detaylar!
YÖK'ten yeni YKS açıklaması! Tarih verildiYÖK'ten yeni YKS açıklaması! Tarih verildi
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı okul tatil Seçim 2024
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Erdoğan'dan açıklama geldi! Temmuz ayını işaret etti

Erdoğan'dan açıklama geldi! Temmuz ayını işaret etti

O görüntüleri gündeme damga vurmuştu! Açıklama geldi

O görüntüleri gündeme damga vurmuştu! Açıklama geldi

Bu zamana kadar ki en ilginç anket! Kurum'un yerine Erdoğan aday olsa kime oy verirdiniz? Son ankette İmamoğlu ile Kurum arasındaki fark belli oldu

Bu zamana kadar ki en ilginç anket! Kurum'un yerine Erdoğan aday olsa kime oy verirdiniz? Son ankette İmamoğlu ile Kurum arasındaki fark belli oldu

Ödemeler bugün başlıyor: Çoğu emekli bilmiyor! Çift promosyon hakkınız olabilir!

Ödemeler bugün başlıyor: Çoğu emekli bilmiyor! Çift promosyon hakkınız olabilir!

Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı sonrası açıklama: Dikkat çeken kredi detayı!

Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı sonrası açıklama: Dikkat çeken kredi detayı!

Dilan Polat ve Nez Demir duruşmada karşılıklı ağlaştı! "Onu görünce..."

Dilan Polat ve Nez Demir duruşmada karşılıklı ağlaştı! "Onu görünce..."

Yerel Seçim 2024
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markaların indirimdeki giyim ürünleri burada

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markaların indirimdeki giyim ürünleri burada

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.