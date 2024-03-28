1 Nisan'da okullar tatil mi? 31 Mart'taki seçimlerin ertesi günü için beklenen haber... Milli Eğitim Bakanlığı, valiliklere resmi yazı gönderdi

1 Nisan Pazartesi günü okullar tatil edildi. Türkiye, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gitmeye hazırlanırken, milyonlarca öğrenci ve velinin merak ettiği "1 Nisan'da okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Nisan Pazartesi günü okulların tatil edilmesine karar verdi. Konuyla ilgili resmi yazı valiliklere gönderildi.

1 NİSAN'DA OKULLAR TATİL

Buna göre; Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenler, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle eğitim kurumlarının tatil edildiği 1 Nisan 2024 Pazartesi günü üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacaklar.

EK DERS ÜCRETLERİ ÖDENECEK

Resmi yazıyı Valiliklere gönderen Bakanlık, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Seçimlerin özelliği nedeniyle oyların sayım işlemi akşam geç saatlerde bitmekte, bu durum da eğitim kurumlarının aynı gün içerisinde eğitim öğretime hazır hale getirilmesini engellemektedir. Bu nedenle bakanlığımıza bağlı eğitim kurumları, hazır hale getirilmesi bakımından 1 Nisan günü tatil edilmiştir. Okulların tatil edildiği 1 Nisan günü, üzerlerinde bulunan ders, varsa ek ders, yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacaklardır."





