Geçtiğimiz gün ekranlarda yayınlanan dizi ve filmlerin reytingleri merak konusu oldu. Reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama binlerce kişi tarafından takip ediliyor. TİAK tarafından alınan karar nedeniyle reyting sonuçlarının detayları ve ilk 100 program sıralaması yayınlanmıyor. Peki 1 Ocak Cumartesi reyting sonuçları belli oldu mu? Hangi yapım reytinglerde birinci oldu? İşte detaylar...

1 OCAK CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

Geçtiğimiz gün ekranlarda birbirinden iddialı sinema, yerli dizi ve yarışmalar yer aldı. 1 Ocak reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

