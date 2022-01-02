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1 Ocak Cumartesi reyting sonuçları belli oldu mu? Hangi yapım reytinglerde birinci oldu?

02.01.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Ocak Cumartesi reyting sonuçları araştırılıyor. Yılbaşında ekranlarda iddialı birçok yapım yer aldı. Dizi, program ve haber bültenleri arasından en çok izlenen yapımların reyting ölçümleri Total, AB ve 20+ABC1 olarak açıklanıyor. İşte 1 Ocak Cumartesi reyting sonuçları...

1 Ocak Cumartesi reyting sonuçları belli oldu mu? Hangi yapım reytinglerde birinci oldu?

Geçtiğimiz gün ekranlarda yayınlanan dizi ve filmlerin reytingleri merak konusu oldu. Reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama binlerce kişi tarafından takip ediliyor. TİAK tarafından alınan karar nedeniyle reyting sonuçlarının detayları ve ilk 100 program sıralaması yayınlanmıyor. Peki 1 Ocak Cumartesi reyting sonuçları belli oldu mu? Hangi yapım reytinglerde birinci oldu? İşte detaylar...

1 Ocak Cumartesi reyting sonuçları belli oldu mu? Hangi yapım reytinglerde birinci oldu?

1 OCAK CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

Geçtiğimiz gün ekranlarda birbirinden iddialı sinema, yerli dizi ve yarışmalar yer aldı. 1 Ocak reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

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Anahtar Kelimeler:
Gönül Dağı dizisi
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