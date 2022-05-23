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1 milyon dolara sigorta ettirdiği penisi için ''Siz bir de o halini görün!'' dedi

23.05.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Keiran Lee, 4000'den fazla filmde başrol oynayan bir yetişkin film yıldızı ve endüstrinin emektarlarından biri. 2012 yılında 1 milyon dolara penisini sigortalan Lee, insanların onu gördüklerinde o kadar da etkilenmeyeceklerini iddia etti.

1 milyon dolara sigorta ettirdiği penisi için ''Siz bir de o halini görün!'' dedi

Ünlü yetişkin film yıldızı Keiran Lee, 2012 yılında penisini 1 milyon dolara sigortalatmış ve bu girişimiyle gündem olmuştu. Şimdi ise penisinin gördüklerinde insanları etkileyecek bir yanı olmadığını iddia etti.

YETERLİ BULUYOR

Penisini gören birinin onun bir porno yıldızı olamayacağını iddia etmesinin muhtemel olduğunu söyleyen Lee, yine de penisinin ereksiyon halini sağlıklı ve yeterli bulduğunu belirtti. Oyunculuk becerilerinin çok iyi olmadığını kabul etse de, yetişkin filmlerinde oynamak için sağlıklı penis boyutuna güvendiğini de ekledi.

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''EVDEKİNE BENZEMİYOR''

keiram

Çalıştığı sektörde büyük penis boyuna sahip olmanın önemine dikkat çeken yıldız kamera önünde seks yapmanın evdekine benzemediğini vurguladı ve burada bir kameranın görmesi gereken tüm açıları sağlayabilmek için oldukça esnek olunması gerektiğini söyledi.

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HERKESİN SORUNU

Birçok yetişkin film yıldızının gördükleri baskı yüzünden penis boyutuna bu kadar takıntılı olduğunu belirten Lee, bunun bir film setinde olmasa bile gündelik hayatta da herkesin karşılaştığı bir sorun olduğunu vurguladı.

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''DOLGU YAPTIRANLAR TANIYORUM''

Futbol oynadıktan sonra duş alırken bile erkeklerin birbirlerinin penislerini karşılaştırma eğilimi gösterdiklerini söyleyen yıldız, birbirlerine nasıl büyültebileceklerini bile sorduklarını söyledi. Lee, "Burada, Los Angeles'ta, penislerini daha dolgun hale getirmek için gerçekten dolgu yaptıran erkekler tanıyorum." dedi.


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Anahtar Kelimeler:
porno penis
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