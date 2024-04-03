'Doktorum' diyen tıp öğrencisinden korkunç operasyon! Başarısız yağ aldırma işleminde kadını öldürdü ve cesedini masada bırakıp kaçtı

MYNET|DIŞ HABERLER Meksika'da bir estetik operasyon sırasında hayatını kaybeden Georgina Nayeli Ruezga isimli genç kadının olayına ilişkin olarak soruşturma devam ediyor. Soruşturmaya göre tıp öğrencisi olduğunu belirtilen bir kişi ve beraberindeki diğer iki tarafından yapılan yasadışı bir şekilde liposuction ve yağ transferi başarısız oldu. Genç kadın hayatını kaybetti.

Operasyon bazı klinik malzemelerle donatılan bir restoran alanında gerçekleştirildi. Georgina, Meksika'nın Guadalajara kentinin doğusundaki Tepatitlán de Morelos'ta liposuction sırasında kan dolaşımına yağın girmesi sonucu kalp krizinden öldü. Genç kadının cansız bedeni ertesi gün masanın üzerinde bulundu.

Jorge V kaçtı ancak daha sonra tutuklanarak gözaltına alındı. Zapopan'daki özel bir üniversitede tıp eğitiminin sekizinci döneminde olduğu öğrenildi. Plastik cerrahi uzmanlığı yoktu. Yerel basında yer alan son haberlerde diğer iki şüpheli hakkında herhangi bir yorum yapılmadı.