Film gibi ama gerçek! Öldüğü için gömülen kadının yaşadığı iddia edilince mezarı kazıp çıkarttılar... Tuz, limon ve sirkeyle yıkadılar

MYNET-DIŞ HABERLER Nikaragua'nın Waspam kentinde yaşanan bir olay hem ülke hem de dünya basınında geniş yankı uyandırdı. 24 yaşındaki Maria Lopez isimli genç bir kadının tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği söylendi ve aile üyeleri bir cenaze töreni düzenleyerek cansız bedeni gömdü. Ancak aile üyelerinden biri genç kadının kendisini arayarak hayatta olduğunu söylediğini ifade edince mezar yeniden kazıldı. Tabut açıldı ve cansız beden gömüldüğü yerden çıkartıldı.

EVE GÖTÜRDÜLER

Cansız bedeni aile üyeleri tarafından eve götürülünce limon, tuz ve sirkeyle yıkandı. Aile üyeleri yeniden dirildiğini görmek için başında sıra sıra nöbet tuttu. Bir doktor, ceset üzerinde testler yapması için çağrıldı ve bu testler kadının gerçekten öldüğünü doğruladı.

Doktorlar ailenin Lopez'in alnında ter ve gözlerinde gözyaşı olduğunu iddia ederek ölümü reddettiklerini söyledi. Ancak aile kendilerine yakın bir doktorun muayenesinden sonra Lopez'in ölümü kabul ederek yeniden gömülmesine izin verdi.