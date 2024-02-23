Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Film gibi ama gerçek! Öldüğü için gömülen kadının yaşadığı iddia edilince mezarı kazıp çıkarttılar... Tuz, limon ve sirkeyle yıkadılar

    Film gibi ama gerçek! Öldüğü için gömülen kadının yaşadığı iddia edilince mezarı kazıp çıkarttılar... Tuz, limon ve sirkeyle yıkadılar

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    23.02.2024 13:04 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    24 yaşındaki Maria Lopez, 11 Şubat'ta Nikaragua'nın Waspam kentindeki bir hastanede hayatını kaybetti. Yerel haber kaynağı SNC, 24 yaşındaki kadın için ertesi gün aile üyelerinin katılımıyla gömüldüğünü söyledi. Lopez'in aile üyelerinden birinin genç kadının kendisini cep telefonunu arayarak hâlâ hayatta olduğunu söylediği iddia etmesi üzerine mezar yeniden açıldı.

    MYNET-DIŞ HABERLER Nikaragua'nın Waspam kentinde yaşanan bir olay hem ülke hem de dünya basınında geniş yankı uyandırdı. 24 yaşındaki Maria Lopez isimli genç bir kadının tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği söylendi ve aile üyeleri bir cenaze töreni düzenleyerek cansız bedeni gömdü. Ancak aile üyelerinden biri genç kadının kendisini arayarak hayatta olduğunu söylediğini ifade edince mezar yeniden kazıldı. Tabut açıldı ve cansız beden gömüldüğü yerden çıkartıldı.

    EVE GÖTÜRDÜLER

    1

    Cansız bedeni aile üyeleri tarafından eve götürülünce limon, tuz ve sirkeyle yıkandı. Aile üyeleri yeniden dirildiğini görmek için başında sıra sıra nöbet tuttu. Bir doktor, ceset üzerinde testler yapması için çağrıldı ve bu testler kadının gerçekten öldüğünü doğruladı.

    2

    Doktorlar ailenin Lopez'in alnında ter ve gözlerinde gözyaşı olduğunu iddia ederek ölümü reddettiklerini söyledi. Ancak aile kendilerine yakın bir doktorun muayenesinden sonra Lopez'in ölümü kabul ederek yeniden gömülmesine izin verdi.

    İlginizi Çekebilir

    Gözaltına alınması durdurmadı! Seksi pozlardan sonra olay dans

    Gözaltına alınması durdurmadı! Seksi pozlardan sonra olay dans

     İç çamaşırlı pozlarıyla devam! Kimse onu durduramıyor

    İç çamaşırlı pozlarıyla devam! Kimse onu durduramıyor

     "Kıyafetin çok açık" diyerek üzerini örttüler! Başına bela oldu

    "Kıyafetin çok açık" diyerek üzerini örttüler! Başına bela oldu

     Efsanevi futbolcunun kızından çırılçıplak küvet pozları geldi

    Efsanevi futbolcunun kızından çırılçıplak küvet pozları geldi

     Kucak dansı olay oldu! Babası tepkisiz kalamadı

    Kucak dansı olay oldu! Babası tepkisiz kalamadı

    youtube

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Dövme yaptırdığı anları paylaştı! 'Kendini mahvetmişsin'Dövme yaptırdığı anları paylaştı! 'Kendini mahvetmişsin'
    Sokak tarzı beğeni topladı! Arkasını gören bir daha baktıSokak tarzı beğeni topladı! Arkasını gören bir daha baktı
    Amerika'da bir grup Türk, Türk taksiciye denk gelirse...Amerika'da bir grup Türk, Türk taksiciye denk gelirse...
    Anahtar Kelimeler:
    Nikaragua cenaze ceset
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Prof. Dr. Orhan Şen'den kar yağışı açıklaması! 'Başımızı ağrıtacak gibi'

    Prof. Dr. Orhan Şen'den kar yağışı açıklaması! 'Başımızı ağrıtacak gibi'

    Ne AK Parti ne CHP! Son ankete onlar damga vurdu

    Ne AK Parti ne CHP! Son ankete onlar damga vurdu

    Kadın ve trans bireyleri villaya çağırıp eğlendiler! Çılgın partinin sonu hastanede bitti

    Kadın ve trans bireyleri villaya çağırıp eğlendiler! Çılgın partinin sonu hastanede bitti

    Sokak tarzı beğeni topladı! Arkasını gören bir daha baktı

    Sokak tarzı beğeni topladı! Arkasını gören bir daha baktı

    Yengesini başka bir erkekle yakaladı! 'Bildiğin gibi değil'

    Yengesini başka bir erkekle yakaladı! 'Bildiğin gibi değil'

    Amerika'da bir grup Türk, Türk taksiciye denk gelirse...

    Amerika'da bir grup Türk, Türk taksiciye denk gelirse...

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

    Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

    Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.