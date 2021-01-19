10 Bin Adım için 10 milyon adım attılar!

Türkiye’nin yeni nesil video içerik platformu GAİN’in ilk özgün dizisi ‘10 Bin Adım’ izleyicilere eğlenceli ve kahkaha dolu anlar yaşatmaya devam ediyor.

Son yıllarda uzun ve sağlıklı bir yaşam için tüm dünyada referans olarak kabul edilen “günde on bin adım” tavsiyesini motivasyon odağına alan dizi, 10 dakikalık süresiyle türünün Türkiye’deki ilk örneklerinden biri olmasının yanısıra çekim esnasında atılan adımların bağışlanmasıyla da bir ilke imza attı.

Yaklaşık 20 gün süren çekimler boyunca tüm ekibin attığı adımlar uygulamalar aracılığıyla tutuldu, 60 kişilik ekip ve oyuncuların attığı 10 milyonun üstündeki adım ise Help Steps uygulamasıyla ihtiyaç sahiplerine bağışlanarak, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, Yeryüzü Derneği ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı için iyiliğe dönüştü.

10 Bin Adım’ın İstanbul’un farklı yürüyüş rotalarında gerçekleştirilen çekimleri boyunca oyuncular kişi başı 240.000’e yakın adım atarken, tüm prodüksiyon ekibinin ulaştığı adım sayısı ise toplamda 10.609.966 olarak açıklandı.