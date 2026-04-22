10 bin TL'lik hediye kartı için sperm bağışçısı olmuş! 180'den fazla çocuğu olabilir

Dünya genelinde 180’den fazla çocuğun biyolojik babası olduğunu iddia eden, sosyal medyada “Joe Donor” adıyla bilinen Robert Albon, çocuğun yasal babası olarak tanınmak için açtığı davayı kaybetti.

ALIŞVERİŞ SİTESİ HEDİYE KARTI KARŞILIĞI YAPMIŞ

ABD’li Albon’un, 2021 yılında bir çocuğun doğumu için kullanılan sperm bağışını 150 sterlinlik hediye kartı karşılığında yaptığı ortaya çıktı.

Davanın görüldüğü yüksek mahkemede Yargıç Sir Andrew McFarlane, Albon’un çocuğun yasal babası olarak tanınmasının “kamu düzenine aykırı” olacağını ifade etti. Mahkeme, olayın “olağan dışı ve aşırı bir vaka” olduğunu vurguladı.