Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

10 bin TL'lik hediye kartı için sperm bağışçısı olmuş! 180'den fazla çocuğu olabilir

“Joe Donor” adıyla bilinen Robert Albon, dünya genelinde 180’den fazla çocuğun biyolojik babası olduğunu iddia ediyor. Sperm bağışını ise 150 sterlinlik hediye kartı karşılığında yaptığı ortaya çıktı. Albon'un doğan bir çocuğun yasal babası olarak tanınma talebi mahkeme tarafından reddedildi. Mahkeme, kararın kamu düzenine aykırı olacağını belirti

10 bin TL'lik hediye kartı için sperm bağışçısı olmuş! 180'den fazla çocuğu olabilir
Çiğdem Berfin Sevinç

Dünya genelinde 180’den fazla çocuğun biyolojik babası olduğunu iddia eden, sosyal medyada “Joe Donor” adıyla bilinen Robert Albon, çocuğun yasal babası olarak tanınmak için açtığı davayı kaybetti.

10 bin TL lik hediye kartı için sperm bağışçısı olmuş! 180 den fazla çocuğu olabilir 1

ALIŞVERİŞ SİTESİ HEDİYE KARTI KARŞILIĞI YAPMIŞ

ABD’li Albon’un, 2021 yılında bir çocuğun doğumu için kullanılan sperm bağışını 150 sterlinlik hediye kartı karşılığında yaptığı ortaya çıktı.

10 bin TL lik hediye kartı için sperm bağışçısı olmuş! 180 den fazla çocuğu olabilir 2

Davanın görüldüğü yüksek mahkemede Yargıç Sir Andrew McFarlane, Albon’un çocuğun yasal babası olarak tanınmasının “kamu düzenine aykırı” olacağını ifade etti. Mahkeme, olayın “olağan dışı ve aşırı bir vaka” olduğunu vurguladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Anahtar Kelimeler:
sperm dava bebek baba donör çocuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.