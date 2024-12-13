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  4. 10 bin yıllık tarihi kentte çekilen ilk korku filmi “Cintihar” vizyona girdi! "Filmimizde hem yerel hem ulusal özellikler bulunmakta"

10 bin yıllık tarihi kentte çekilen ilk korku filmi “Cintihar” vizyona girdi! "Filmimizde hem yerel hem ulusal özellikler bulunmakta"

13.12.2024 17:50
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Diyarbakır’ın 10 bin yıllık tarihi merkez Sur ilçesinde çekilen korku filmi "Cintihar" vizyona girdi. Yapımcılığını Muhsin Duran ve Yekta Ener Güven’in, yönetmenliğini Tolga Öztürk’ün üstlendiği gerçek bir olaydan esinlenerek çekilen “Cintihar” filmi seyircisiyle buluşmanın heyecanını yaşarken 10 bin yıllık tarihi kentte çekilen ilk korku filmi olma özelliğini de taşıyor.

10 bin yıllık tarihi kentte çekilen ilk korku filmi “Cintihar” vizyona girdi! "Filmimizde hem yerel hem ulusal özellikler bulunmakta"

Diyarbakır’ın 10 bin yıllık tarihi merkez Sur ilçesinde çekilen korku filmi "Cintihar" seyircisinin görücüsüne çıktı. Filmin kendisini için çok önemli olduğunu dile getiren Yapımcı Yekta Ener Güven, "Bu film benim için önemli. Çünkü doğu, gerçekten işlenmemiş, bakir bir bölge. Burada işlenmemiş efsaneler, söylenceler var. Şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Buradaki kaynaklardan da ileri zamanlarda başka konuları ele alarak elimizden geldiği kadar yararlanmış olacağız. Filmimizde hem yerel hem ulusal özellikler bulunmaktadır. Büyü, ritüel, bunlar dünya sinemasında da işlenmiş konular. Yerel olarak ise Diyarbakır’da ve Türkiye’de tanınan Hiko babayı da (Hikmet Ulucan) oynattık. Filmi izlerken Diyarbakır Surları’ndan bir parçayı da görmüş oluyoruz” diye konuştu. (İHA)

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Bu içerik Seray Üstün tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
korku
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