10 bin yıllık tarihi kentte çekilen ilk korku filmi “Cintihar” vizyona girdi! "Filmimizde hem yerel hem ulusal özellikler bulunmakta"

Diyarbakır’ın 10 bin yıllık tarihi merkez Sur ilçesinde çekilen korku filmi "Cintihar" seyircisinin görücüsüne çıktı. Filmin kendisini için çok önemli olduğunu dile getiren Yapımcı Yekta Ener Güven, "Bu film benim için önemli. Çünkü doğu, gerçekten işlenmemiş, bakir bir bölge. Burada işlenmemiş efsaneler, söylenceler var. Şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Buradaki kaynaklardan da ileri zamanlarda başka konuları ele alarak elimizden geldiği kadar yararlanmış olacağız. Filmimizde hem yerel hem ulusal özellikler bulunmaktadır. Büyü, ritüel, bunlar dünya sinemasında da işlenmiş konular. Yerel olarak ise Diyarbakır’da ve Türkiye’de tanınan Hiko babayı da (Hikmet Ulucan) oynattık. Filmi izlerken Diyarbakır Surları’ndan bir parçayı da görmüş oluyoruz” diye konuştu. (İHA)

Bu içerik Seray Üstün tarafından yayına alınmıştır