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    4. 10 dakika içinde 6 bebek doğurdu! Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay... Ameliyatta 32 tıp personeli yer aldı

    10 dakika içinde 6 bebek doğurdu! Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay... Ameliyatta 32 tıp personeli yer aldı

    05.10.2023 14:32 | Son Güncelleme:
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    Brezilya'nın Colatina kentindeki bir hastanede doğum yapan Quezia Romualdo adındaki bir kadın 10 dakikalık doğum sürecinde 6 bebek dünyaya getirdi. 32 sağlık personeli tarafından gerçekleştirilen sezaryen tıp dünyasını şaşkına çevirdi. Romualdo ve bebeklerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Quezia Romualdo isimli bir kadın altız bebeklerini rahim ağzını hamileliğin sonuna kadar kapalı tutmak için yapılan rahim serklajının ardından 27. haftada doğrumak zorunda kaldı. Bebeklerin tamamı 10 dakikalık sezeryan işleminin ardından dünyaya geldi. Doktorlardan biri, ilk bebeğin avuç içine sığacak kadar küçük olduğunu ve zorlukla nefes aldığını iddia etti. Ayrıca çocukların hepsinin yavaş nefes aldığına ancak entübe edilip hızla stabil hale getirildiklerine inanılıyor. Bebeklere Theo, Matteu, Lucca, Henry, Eloa ve Mayte isimleri verildi.

    GENİŞ BİR AİLE OLDULAR

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    Quezia ve 31 yaşındaki kocası Magdiel Costa bu yılın başlarında altız bebek beklediklerini öğrenince büyük bir şok yaşadı. 5 yaşında bir çocukları bulunan aile Brezilya'daki Colatina'daki evlerini , devasa yavrularını barındıracak şekilde yenilediler.

    7 Eylül'de Quezia'ya rahim serklajı uygulandı ve yaklaşık dört hafta sonra Colatina'daki bir hastanede sezaryen ameliyatı oldu. Doğum ekibinde doktorlar, hemşireler, fizyoterapistler, hemşirelik teknisyenleri, anestezistler ve çocuk doktorlarının da aralarında bulunduğu toplam 32 tıp uzmanı yer aldı.

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    Brezilya

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