10 dakikada hazır kurabiye tarifi: Airfryer’da badem unlu yumuşacık kurabiye
Son dönemin en pratik mutfak trendlerinden biri de airfryer’da yapılan tarifler… Hem hızlı, hem de az yağlı pişirme yöntemi sayesinde gönül rahatlığıyla tüketilebiliyor. Tatlı severler için de yepyeni bir tarif var: badem unu, süzme yoğurt ve yaban mersiniyle hazırlanan nefis kurabiyeler. Şeker ihtiyacınızı hafif ama lezzetli bir şekilde karşılamak istiyorsanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Üstelik sadece 10 dakikada hazır...
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum