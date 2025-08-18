YEMEK

10 dakikada hazır kurabiye tarifi: Airfryer’da badem unlu yumuşacık kurabiye

Son dönemin en pratik mutfak trendlerinden biri de airfryer’da yapılan tarifler… Hem hızlı, hem de az yağlı pişirme yöntemi sayesinde gönül rahatlığıyla tüketilebiliyor. Tatlı severler için de yepyeni bir tarif var: badem unu, süzme yoğurt ve yaban mersiniyle hazırlanan nefis kurabiyeler. Şeker ihtiyacınızı hafif ama lezzetli bir şekilde karşılamak istiyorsanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Üstelik sadece 10 dakikada hazır...

Sedef Karatay
Kaç Kişilik -
Hazırlık Süresi 10dk
Pişirme Süresi 15dk
Kalori/Porsiyon -

Çay saatlerinizin en pratik kurtarıcısı olacak bu kurabiyeler, hem sağlıklı malzemeleri hem de hızlı hazırlanışıyla favoriniz olabilir.

MALZEMELER

  • 1,5 su bardağı badem unu
  • 1 su bardağı süzme yoğurt
  • 2 yemek kaşığı kabartma tozu
  • 1 paket vanilin
  • 1 kahve fincanı şeker
  • Bir avuç yaban mersini

TARİF

  • Geniş bir kasede badem unu, süzme yoğurt, şeker, vanilin ve kabartma tozunu karıştırın.
  • Hamur toparlanınca içine yaban mersinlerini ekleyin.
  • Kaşık yardımıyla küçük parçalar alıp airfryer tepsisine dizin.
  • 180 derecede yaklaşık 10 dakika pişirin.
  • Fırında yapmak isteyenler için: Önceden ısıtılmış 180°C fırında 15-16 dakikada aynı sonucu alabilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

