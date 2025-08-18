10 dakikada hazır kurabiye tarifi: Airfryer’da badem unlu yumuşacık kurabiye

Çay saatlerinizin en pratik kurtarıcısı olacak bu kurabiyeler, hem sağlıklı malzemeleri hem de hızlı hazırlanışıyla favoriniz olabilir.

MALZEMELER 1,5 su bardağı badem unu

1 su bardağı süzme yoğurt

2 yemek kaşığı kabartma tozu

1 paket vanilin

1 kahve fincanı şeker

Bir avuç yaban mersini

TARİF Geniş bir kasede badem unu, süzme yoğurt, şeker, vanilin ve kabartma tozunu karıştırın.

Hamur toparlanınca içine yaban mersinlerini ekleyin.

Kaşık yardımıyla küçük parçalar alıp airfryer tepsisine dizin.

180 derecede yaklaşık 10 dakika pişirin.

Fırında yapmak isteyenler için: Önceden ısıtılmış 180°C fırında 15-16 dakikada aynı sonucu alabilirsiniz.

AFİYET OLSUN!