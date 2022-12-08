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  4. 10 değil 100 değil 500 değil... 1000 mesaj attı! Eski sevgilisini geri döndürmek istedi Olay bambaşka bir boyuta ulaştı

10 değil 100 değil 500 değil... 1000 mesaj attı! Eski sevgilisini geri döndürmek istedi Olay bambaşka bir boyuta ulaştı

08.12.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere, ayrılığın ardından akılalmaz olaylar yaşayan çifti konuşuyor. Olayı akılalmaz yapan detay ise sevgilisi kendisinden ayrılan genç kadının geri dönmesi için eski sevgilisine 1000'den fazla mesaj atması. Olayın taciz boyutuna varmasının ardından bunalan adam ise polise şikayette bulunuyor. Detaylarına ve genç kadının yaptıklarına kimsenin akıl sır erdiremediği olayda kadın, kefaletle serbest kalıyor ama artık eski sevgilisiyle iletişim kurması mümkün değil.

10 değil 100 değil 500 değil... 1000 mesaj attı! Eski sevgilisini geri döndürmek istedi Olay bambaşka bir boyuta ulaştı

İngiltere'de bir kadının, kendisinden ayrılan erkek arkadaşını geri döndürmek için yaptığı akıllara durgunluk verdi. 1000'den fazla kısa mesajın gönderildiği olayda genç kadın hakkındaki suçlamaları kabul etti ve kefaletle serbest kaldı. Yaşananların dehşete düşürdüğü olayda şimdi herkes 1000'den fazla mesajı nasıl gönderebildiğini düşünüyor. İşte akılalmaz taciz olayının ayrıntıları...

1000'DEN FAZLA MESAJ...

28 yaşındaki Michelle Felton isimli kadın, Ryan Harley ile sevgiliydi ancak Harley, Felton'ı terk etti. Bunun üzerine Felton, her gün yaklaşık 150 kere Harley'i aradı ya da mesaj gönderdi. Felton mesajlarında eski sevgilisine neden kendisiyle konuşmadığını sordu.

Felton'ın eski sevgilisine 1000'den fazla kısa mesaj gönderdikten sonra eski sevgilisini intiharın eşiğine getirdiği belirtildi.

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11 GÜN BOYUNCA BOMBARDIMAN DEVAM ETTİ

İlişkileri 2020 yılının mayıs ayında başlayan çift, yaşadığı sert ve olaylı tartışmaların ardından şubat ayında ayrılmıştı. Olayla ilgili Savcı, Michelle'in Ryan'a 11 günlük sürede günde 100 ile 150 arasında cevapsız aramayla devamlı bir bombardımanda bulunduğunu ifade etti. Ryan ise bunların zehirli bir hal aldığını belirterek Michelle'in bunları bir an önce bırakmasını istedi.

KEFALETLE SERBEST KALDI

Ryan, Felton kapısının önüne hediyeler de bırakmaya başlayınca polisi aradı. Ryan polise "Sadece gitmesini ve her şeyin durmasını istiyorum" dedi. Ardından Felton, yaptığı tacizi kabul etti ve mahkemede aldığı ceza karşılığı kefaletle serbest kaldı. Şimdi, Felton'ın Ryan ve annesiyle iletişim kurmaması gerekiyor.

Canlı yayında taciz edildi: ''Hayır!'' diye haykırdıysa da... Canlı yayında taciz edildi: ''Hayır!'' diye haykırdıysa da...

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İngiltere ayrılık mesaj

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