10 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

10 Mart reyting sonuçları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 10 Mart Perşembe akşamı Show Tv'nin sevilen programı Güldür Güldür Show, Kanal D'nin her bölümü iple çekilen fenomen dizisi Camdaki Kız, FOX TV'de yayınlanan Mahkum dizi ve ATV'nin çok konuşulan dizisi Bir Zamanlar Çukurova ekrana geldi. Bu kapsamda Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. 10 Mart reyting sonuçları ve ayrıntılar haberimizde...

10 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

10 Mart Perşembe günü TRT 1, ATV, Fox Tv, Kanal D, Show Tv, Star Tv ve Tv8 kanallarında farklı yapımlar yayınlandı.

10 Mart Perşembe akşamı Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer verilecektir...

MERAK EDENLER İÇİN

9 MART Çarşamba REYTİNG SONUÇLARI

9 Mart Çarşamba akşamı Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçları şu şekilde:

Total:

1 - Alparslan Büyük Selçuklu

2 - Yasak Elma

3 - Survivor

AB:

1 - Alparslan Büyük Selçuklu

2 - Survivor

3 - Yasak Elma

20+ABC 1:

1 - Alparslan Büyük Selçuklu

2 - Survivor

3 - Yasak Elma

