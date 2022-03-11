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10 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

11.03.2022 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar konuya ilişkin araştırma yapıyor. Dün; Güldür Güldür Show, Camdaki Kız, Mahkum ve Bir Zamanlar Çukurova gibi birbirinden farklı ve değerli yapımlar yayınlandı. Peki Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu? 10 Mart reyting sonuçları ve ayrıntılar haberimizde...

10 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

10 Mart reyting sonuçları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 10 Mart Perşembe akşamı Show Tv'nin sevilen programı Güldür Güldür Show, Kanal D'nin her bölümü iple çekilen fenomen dizisi Camdaki Kız, FOX TV'de yayınlanan Mahkum dizi ve ATV'nin çok konuşulan dizisi Bir Zamanlar Çukurova ekrana geldi. Bu kapsamda Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. 10 Mart reyting sonuçları ve ayrıntılar haberimizde...

10 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

10 Mart Perşembe günü TRT 1, ATV, Fox Tv, Kanal D, Show Tv, Star Tv ve Tv8 kanallarında farklı yapımlar yayınlandı.

10 Mart Perşembe akşamı Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer verilecektir...

MERAK EDENLER İÇİN

9 MART Çarşamba REYTİNG SONUÇLARI

9 Mart Çarşamba akşamı Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçları şu şekilde:

Total:

1 - Alparslan Büyük Selçuklu

2 - Yasak Elma

3 - Survivor

AB:

1 - Alparslan Büyük Selçuklu

2 - Survivor

3 - Yasak Elma

20+ABC 1:

1 - Alparslan Büyük Selçuklu

2 - Survivor

3 - Yasak Elma

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Bir Zamanlar Çukurova dizisi Güldür Güldür Camdaki Kız dizisi
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