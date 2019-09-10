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10 saat suda kaldı balıkçılar kurtardı

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İLGİNÇ HABERLER  | 10.09.2019 11:08 | Son Güncelleme

Japonya ve Kuzey Kore'yi vuran tayfunun ardından Rus balıkçılar, denizde mahsur kalmış Kuzey Koreli başka bir balıkçıyı kurtardı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

10 saat suda kaldı balıkçılar kurtardı

Faxai Tayfun'u sonrası, Kuzey Koreli balıkçı bir parça plastiğe sarılmış halde, Primorye açıklarındaki Doğu Denizi'nde (Japon Denizi) bulundu.

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Rus balıkçıların bulduğu Kuzey Koreli balıkçının yaklaşık 10 saat boyunca suda mahsur kaldığı belirtildi.

Görüntülerde, Rus balıkçıların, sudaki adama can simidi attıkları, adamın ise simide doğru yüzdüğü görülüyor. Ardından gemiye doğru çekilen adam, gemi mürettebatı tarafından gemiye alınıyor.

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Tedavi altına alınan adamın sağlık durumunun iyi olduğu, yakın zamanda da ülkesine geri gönderileceği belirtildi. Ayrıca, balıkçının, tayfun sırasında esen sert rüzgarlar sebebiyle başka bir tekneden düşmüş olabileceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
japonya balıkçı Kuzey Kore faxai tayfunu

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