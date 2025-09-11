10 saatte 21 sezaryen ameliyatı yaptı! Doktora soruşturma açıldı

Hindistan’ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde bir devlet hastanesinde görev yapan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı hakkında şaşırtan bir soruşturma açıldı.

21'İNDEN 19'U SAĞLIKLIYDI

10 saat içinde gerçekleştirdiği 21 acil sezaryen ameliyatı nedeniyle doktor hakkında soruşturma açıldı. Dr. Kantheswar Bordoloi, 21 doğumdan 19’unda anne ve bebeklerin sağlıklı bir şekilde taburcu edildiği, iki annenin ise hâlen hastanede tedavi altında olduğu kaydedildi. Hem annelerin hem de yeni doğan bebeklerin sağlığı konusunda ciddi endişeler oluştuğunu belirterek doktora resmi bir soruşturma yazısı gönderildi.

Dr. Bordoloi ise kendini savunarak “Acil vakaları arka arkaya aldım ve sayı beklenmedik şekilde arttı. Hızlı çalıştım ama tüm tıbbi protokollere uyuldu" dedi.