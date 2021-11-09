10 yıl boyunca sadece tavuk kanadı yedi! Yemek fobisi bütün hayatını değiştirdi

Jessica Thompson isimli 11 yaşındaki kız, ailesiyle hiçbir zaman aile sofrasında yemek yiyememesinden şikayet etti. Yemek fobisinin yarattığı yeme bozukluğu nedeniyle 10 yıl boyunca sadece tavuk kanadıyla beslenen küçük kız, sonunda hastalığını yenmeyi başardı. Sosyal medya hesabından hayat hikâyesini anlatan Thompson kendisiyle aynı durumda olanlara ilham olmaya çalıştığını söyledi.

FOBİSİNİN NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Jessica Thompson'ın annesi, kısıtlayıcı gıda alım bozukluğu (ARFID) olarak bilinen tuhaf fobinin aslen nereden geldiğini bilmediğini söylüyor. Julia Cain, Jessica'nın sorununun ancak bu Eylül ayında teşhis edildiğini ve şimdiye kadar doktorların kızının hastalığı bulamadıklarını ifade etti. 2021 yılının Eylül ayında kızının nadir görülen ve teşhisi bir hayli zor olan ARFID hastalığına yakalandığını fark ettiklerini belirtti.

“BELİRTİLERİ ANLAYAMADIK”

Bebeklik döneminde oldukça iştahlı olan Jessica’nın ek gıda sürecinde yemek yeme alışkanlıklarının bir anda değiştiğinden söz eden anne, “Bebek mamasının tamamını yiyordu ve bir sürü yeni yemek deniyordu. Sonra durdu ve sadece tavuk kanadı yemeye başladı. Okula gittiğinde beslenme çantasına sadece kuru ekmek koyuyordu. Jessica bazı yiyecekleri yemektense kelimenin tam anlamıyla açlıktan ölmeyi tercih ediyordu” dedi.

Yemek yeme düzeninin ilk başlarda sadece bir şımarıklık belirtisi olduğunu düşündüklerini dile getiren anne, “ 10 yıl boyunca sadece tavuk kanadı yedi. Başka bir şey yediğinde mide sorunları yaşadığından bahsediyordu ancak biz bu belirtileri anlayamadık. İnsanlar gerçekten bunun bir hastalık olduğunu anlamıyorlar” dedi.

ARFID HASTALIĞI NEDİR?

ARFID ( Avoidant Restrictive Food Intake Disorder ), Türkçe’de kaçıngan/kısıtlayıcı yeme bozukluğu olarak tanımlanıyor. Bu hastalık genellikle çocukluk ve bebeklik dönemlerinde görülen yeme bozukluklarını ifade ediyor. Diğer yeme bozuklukları olarak bilinen anoreksiya ve bulimia nervosadan farkı ise kişinin kilo alma kaygısının bulunmaması. ARFID hastaları gıdaları şekilleri, renkleri, tat ve kokularından dolayı yememeyi tercih ederler.



