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Banyo yapmak onun için bir işkence! Suya alerjisi olan Niah Selway duş rutinini sosyal medyadan paylaştı

11.08.2021 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz sıcaklarında duş almak hepimiz için büyük bir ferahlama ve rahatlama yöntemidir. Ancak aquagenic pruritus hastalığından muzdarip olan kişiler ne yazık ki bu zevkten mahrum kalıyor. Üstelik onlar için banyo yapmak hayatlarının en zorlayıcı eylemi. Aquagenic pruritus hastalığıyla mücadele eden 23 yaşındaki Niah Selway duş rutinini sosyal medya hesabından paylaştı. Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Banyo yapmak onun için bir işkence! Suya alerjisi olan Niah Selway duş rutinini sosyal medyadan paylaştı

Niah Selway isimli genç kadın, cildi suya temas ettiği zaman alerjik reaksiyon gösterdiği nadir bir hastalıktan muzdarip olarak hayatını yaşıyor. Aquagenic pruritus olarak bilinen bu hastalık Selway’de yaklaşık 6 yıl öncesinde başladı. 23 yaşındaki sosyal medya kullanıcısı kendisiyle aynı hastalığa sahip olanlara ilham olması ve nasıl banyo yaptığını merak eden takipçileri için TikTok hesabından bir paylaşım yaptı. Selway paylaşımında duş yapma rutinini gösterdi.

“TANSİYONUMU VE ATEŞİMİ ÖLÇÜYORUM”

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Su alerjisinin duş almasını zorlaştırdığını ifade eden Selway, banyoya girmeden önce ilk olarak tansiyonunu ve ateşini ölçüyor. Duşta ise hassas ciltler için özel olarak üretilen ürünleri kullanmaya özen gösteriyor. Ardında ise kuru bir fırça yardımıyla kendisini keseleyerek ölü derilerden arındıryor. Bu işlemlerin sonunda ise artık suya temas etmeye başlıyor. Suyun cildine temas etmesinden yaklaşık 5 dakika sonra acı hissinin başladığın vurgulayan Selway, “Acının dinmesi suyla temasımdan 3 saat sonrasına kadar uzayabiliyor. Duştan çıktığımda genelde acı içinde oluyorum” diye konuştu.

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“ACININ GEÇMESİNİ BEKLİYORUM”

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Havluyla kurulandıktan sonra cildini nemlendirdiğin söylen Selway, acı dinene kadar yatağında uzanıyor. Kendisini çok yorgun hissettiği için enerjisinin geri gelmesi adına aç olmasa dahi bir şeyler yiyor. Banyo yaparken ateşinin 41 dereceye kadar çıktığını da söylüyor.

YAĞMUR VE TERDE DE ALERJİSİ ARTIYOR

Su alerjisinin yağmur ve terle birlikte kötü boyutlara ulaştığını ifade eden Selway, yapmurlu havalarda sokağa çıkmamak ve yazın terlememek için vantilatörle yatmak gibi önlemler alıyor. Genç kadına takipçilerinden su yerine sütle yıkanmak gibi tavsiyeler geldi. Ancak Selway şu sıralar sosyal medyadan kazandığı parayı biriktirerek tedavi olmak için gün sayıyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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