10 yıllık balayı planının gelir kaynağı şoke etti: ''Çıplak fotoğraflar!''

Muys ve Shannon 2019 yılında İspanya'da tanıştılar. Hemen birbirlerine aşık olduklarını ifade eden ikili, 2021'de İskoçya'nın Skye Adası'nda evlendiler. Mutlu bir evlilik sürdüren çift, birinci yıldönümlerini daha yeni kutladı ancak hala hayallerindeki balayındalar ve bunun uzun sürmesini planladıklarını açıkladılar.

SADECE 8 DOLAR

Birlikte dünyayı gezmekten büyük keyif alan çift, bu yüzden bunu bir dokuz yıl daha uzatmayı planladıklarını söyledi ve şimdi bunu gerçekleştirmek için bütçelerini koruyarak ve günde sadece 8 dolar harcayarak yaşıyorlar.

MÜZİK DE YAPIYORLAR

Tanıştıklarında ikisi de birer dansçı olan Muys ve Shannon, şimdi içerik üreterek ve bazen de gittikleri yerlerdeki yerel restoranlarda müzik performansı sergileyerek hayatlarını idame ettiriyorlar.

ESAS GELİR KAYNAKLARI ÇIPLAK FOTOĞRAFLAR

Bir içerik platformunda çıplak fotoğraflarını satarak ayda 400 dolar kazandıklarını iddia eden ikili, uzun balayı planlarını bu şekilde finanse ettiklerini belirttiler. Shannon, vücut pozitifliğini savunduklarını için bu işin fikirleriyle de örtüştüğüne dikkat çekti.



