Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. 10 yıllık balayı planının gelir kaynağı şoke etti: ''Çıplak fotoğraflar!''

10 yıllık balayı planının gelir kaynağı şoke etti: ''Çıplak fotoğraflar!''

07.09.2022 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

31 yaşındaki Silke Muys ve 29 yaşındaki Kieran Shannon, yaşam tarzları ve paylaşımlarıyla sosyal medyada dikkat çeken bir çift. Ancak evliliklerinin birinci yılını tamamlayan ikiliyi gündeme taşıyan şey, 10 yıllık bir balayına çıktıklarını açıklamaları oldu.

10 yıllık balayı planının gelir kaynağı şoke etti: ''Çıplak fotoğraflar!''

Muys ve Shannon 2019 yılında İspanya'da tanıştılar. Hemen birbirlerine aşık olduklarını ifade eden ikili, 2021'de İskoçya'nın Skye Adası'nda evlendiler. Mutlu bir evlilik sürdüren çift, birinci yıldönümlerini daha yeni kutladı ancak hala hayallerindeki balayındalar ve bunun uzun sürmesini planladıklarını açıkladılar.

Aynı günde iki erkekle birlikte oldu! Bebekler ikiz doğunca...Aynı günde iki erkekle birlikte oldu! Bebekler ikiz doğunca...

SADECE 8 DOLAR

277329730_744459320273647_5943216017057347432_n

Birlikte dünyayı gezmekten büyük keyif alan çift, bu yüzden bunu bir dokuz yıl daha uzatmayı planladıklarını söyledi ve şimdi bunu gerçekleştirmek için bütçelerini koruyarak ve günde sadece 8 dolar harcayarak yaşıyorlar.

MÜZİK DE YAPIYORLAR

dans90

Tanıştıklarında ikisi de birer dansçı olan Muys ve Shannon, şimdi içerik üreterek ve bazen de gittikleri yerlerdeki yerel restoranlarda müzik performansı sergileyerek hayatlarını idame ettiriyorlar.

Seks işçisinin deneyimsizliği ölümüne sebep oldu! Fantezileri için anlaşmıştı ama...Seks işçisinin deneyimsizliği ölümüne sebep oldu! Fantezileri için anlaşmıştı ama...

ESAS GELİR KAYNAKLARI ÇIPLAK FOTOĞRAFLAR

çıplak78

Bir içerik platformunda çıplak fotoğraflarını satarak ayda 400 dolar kazandıklarını iddia eden ikili, uzun balayı planlarını bu şekilde finanse ettiklerini belirttiler. Shannon, vücut pozitifliğini savunduklarını için bu işin fikirleriyle de örtüştüğüne dikkat çekti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
7 Eylül 2022 Çarşamba: TV yayın akışı...7 Eylül 2022 Çarşamba: TV yayın akışı...
Canlı yayında cinsel ilişkiye girdi! Camın yansıması ele verdiCanlı yayında cinsel ilişkiye girdi! Camın yansıması ele verdi
Otelin havuzunda cinsel ilişkiye girdiler! Üstüne bir de...Otelin havuzunda cinsel ilişkiye girdiler! Üstüne bir de...
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya gezginler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Dokuz kadınla aynı anda evlenmişti! Eşinden şaşırtan itiraf

Dokuz kadınla aynı anda evlenmişti! Eşinden şaşırtan itiraf

Canlı yayında cinsel ilişkiye girdi! Camın yansıması ele verdi

Canlı yayında cinsel ilişkiye girdi! Camın yansıması ele verdi

Aynı günde iki erkekle birlikte oldu! Bebekler ikiz doğunca...

Aynı günde iki erkekle birlikte oldu! Bebekler ikiz doğunca...

İdam sırasını bekliyordu! Gözünün önünde asılanları görünce...

İdam sırasını bekliyordu! Gözünün önünde asılanları görünce...

İlginizi Çekebilir

Hiçbir şey anlamadı! Hamile olduğundan habersiz doğum yapınca...

Hiçbir şey anlamadı! Hamile olduğundan habersiz doğum yapınca...

Aradaki fark dudak uçuklattı! 'Sakın unutmayın' notuyla paylaştı

Aradaki fark dudak uçuklattı! 'Sakın unutmayın' notuyla paylaştı

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

310 metrelik binaya yarı çıplak tırmandı! Zirveden paylaşınca...

310 metrelik binaya yarı çıplak tırmandı! Zirveden paylaşınca...

Sevgilisini öldürdü! Parçalara ayırıp çocukları için yemek yaptı

Sevgilisini öldürdü! Parçalara ayırıp çocukları için yemek yaptı

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.