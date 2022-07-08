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  4. 100 kişiyi zindana hapseden tarikat şoke etti! ''İsa'nın dönüşünü bekleyeceğiz''

100 kişiyi zindana hapseden tarikat şoke etti! ''İsa'nın dönüşünü bekleyeceğiz''

08.07.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nijerya polisi, bir tarikat tarafından kaçırıldıkları iddia edilen ve 'İsa'nın dönüşünü beklemeleri' emredilen 26'sı çocuk 77 kişiyi bir kilisenin altındaki bir hücrede hapis halde buldu.

100 kişiyi zindana hapseden tarikat şoke etti! ''İsa'nın dönüşünü bekleyeceğiz''

Nijerya'da 'İsa'nın dönüşünü beklemeleri' emredilen 26'sı çocuk 77 kişi kilisenin altında bulunan bir dini zindandan polisler tarafından kurtarıldı. Ondo Kasabası'ndaki Nijerya polisi , rehineleri, Tüm İncil'e İnananlar Kilisesi'nin altındaki küçük hücrede kilitli halde bulduklarında şaşkına döndüler.

KAYIP İHBARI ORTAYA ÇIKARDI

Olay, bir anne ve çocuklarının kiliseye gidip bir daha dönmemeleri üzerine aileleri kayıp olduklarını bildirdiğinde ortaya çıktı. Polisler, sonunda 26 çocuğun, 8 gencin ve 43 yetişkinin hücrede mahsur kaldığını öğrendiler. Rehinelerden bazıları aylarca orada kilitli kalmışlardı.

PAPAZ YARDIMCISI TARİH VERDİ

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Polis, kilisenin papazı David Anifowoshe ve yardımcısını tutukladı ve şimdi şüpheli toplu kaçırma iddialarını araştırıyor. Polis basın yetkilisi Funmilayo Odunlami "Ön soruşturma, kilisede papaz yardımcısı olan Papaz Josiah Peter Asumosa'nın üyelere İsa'nın dönüşünün Nisan ayında gerçekleşeceğini söyleyen kişi olduğunu, ancak daha sonra bunun Eylül 2022 olarak değiştirildiğini söyledi." diye açıkladı


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Anahtar Kelimeler:
Nijerya tarikat
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