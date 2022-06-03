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Kendisini Mesih ilan etti! Kurduğu çok eşli tarikatta 78 karısı vardı, çocuklarının sayısını bile bilmiyor

03.06.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendisini Mesih ilan eden ve çok eşli bir tarikat kuran Warren Jeffs sayısını kendisinin bile hatırlamadığı çocukları ve birçoğu 17 yaşından küçük olan 78 eşiyle bir çiftlikte yaşıyordu. 1990’lı yıllarda çiftliğinde 500 kişinin bulunduğu ve 12 yaşından küçük çocuklarla evlendiği ortaya çıktığında ün kazanan Jeffs’in oğlu Wendell Jeffson çocukluk dönemindeki hayatını anlattı.

Kendisini Mesih ilan etti! Kurduğu çok eşli tarikatta 78 karısı vardı, çocuklarının sayısını bile bilmiyor

İsa Mesih'in Son Gün Azizleri'nin Fundamentalist Kilisesi (FLDS) olarak bilinen bir kilise kuran Warren Jeffs, mormonizmi sabunuyordu. Tanrı ile aralarında bir anlaşma olduğunu iddia eden Jeffs, çiftliğindeki üyleriyle beraber özel bir dini ritüelin parçası olduğunu iddia ediyordu. Jeffs, 2002 yılındaki ölümünden yaklaşık 15 yıl önce tarikatı yöneten babası Rulon T. Jeffs'in yerine geçti. Jeffs’in Colorado City bölgesindeki Utah-Arizona sınırında bulunan çiftliğinde büyüyen oğlu Wendell Jeffson, cinsel istismar suçundan müebbet hapis cezasını çeken babasının evindeki hayatından söz etti.

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“HER ŞEYİ KONTROL EDİYORDU”

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Yaşadıkları evde her şeyin babasının kontrolünde olduğundan söz eden Jeffson, “Warren Jeffs, yediğiniz şeylerden giydiğiniz şeylere ve düşündüğünüz şeylere kadar her şeyi kontrol ett. Müzik dinlemek, internete girmek ya da film izlemek tamamen yasaktı. Sadece maruz kalmamızı istediği şeylere maruz kaldığımız bir ortam yarattı. Dış dünyayı her açıdan görme şeklimiz üzerinde kontrolü vardı. Her şeyi kontrol ediyordu” dedi.

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Babasının devamlı olarak yeni kişilerle evlendiğinden söz eden Jeffson, “15 yaşındaki annelerle büyüdüm. Babam 12 yaşındaki kız çocuklarıyla evleniyordu. Bana onların annem olduğunu söylüyordu ama benden o kadar büyük değillerdi” diye konuştu.

''Çok eşli bir ilişki içindeyiz, çocuklarımızın babasının kim olduğunu bilmiyoruz!''''Çok eşli bir ilişki içindeyiz, çocuklarımızın babasının kim olduğunu bilmiyoruz!''


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