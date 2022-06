Kendisini Mesih ilan etti! Kurduğu çok eşli tarikatta 78 karısı vardı, çocuklarının sayısını bile bilmiyor

İsa Mesih'in Son Gün Azizleri'nin Fundamentalist Kilisesi (FLDS) olarak bilinen bir kilise kuran Warren Jeffs, mormonizmi sabunuyordu. Tanrı ile aralarında bir anlaşma olduğunu iddia eden Jeffs, çiftliğindeki üyleriyle beraber özel bir dini ritüelin parçası olduğunu iddia ediyordu. Jeffs, 2002 yılındaki ölümünden yaklaşık 15 yıl önce tarikatı yöneten babası Rulon T. Jeffs'in yerine geçti. Jeffs’in Colorado City bölgesindeki Utah-Arizona sınırında bulunan çiftliğinde büyüyen oğlu Wendell Jeffson, cinsel istismar suçundan müebbet hapis cezasını çeken babasının evindeki hayatından söz etti.

“HER ŞEYİ KONTROL EDİYORDU”

Yaşadıkları evde her şeyin babasının kontrolünde olduğundan söz eden Jeffson, “Warren Jeffs, yediğiniz şeylerden giydiğiniz şeylere ve düşündüğünüz şeylere kadar her şeyi kontrol ett. Müzik dinlemek, internete girmek ya da film izlemek tamamen yasaktı. Sadece maruz kalmamızı istediği şeylere maruz kaldığımız bir ortam yarattı. Dış dünyayı her açıdan görme şeklimiz üzerinde kontrolü vardı. Her şeyi kontrol ediyordu” dedi.

Babasının devamlı olarak yeni kişilerle evlendiğinden söz eden Jeffson, “15 yaşındaki annelerle büyüdüm. Babam 12 yaşındaki kız çocuklarıyla evleniyordu. Bana onların annem olduğunu söylüyordu ama benden o kadar büyük değillerdi” diye konuştu.