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Ülkeyi ayağa kaldıran iğrenç olay! Üyelerine dışkısını yedirten tarikat lideri 11 kişiyi öldürmekten tutuklandı

10.05.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendisini 'tüm dinlerin babası' olarak adlandırdığı iddia edilen 74 yaşındaki Tawee Nanlan’ın evinde inceleme yapan polis ekipleri 11 ceset buldu. Polisin baskınında ortaya çıkan cesetlerin sonrasında şüpheli tarikat lideri tutuklandı.

Ülkeyi ayağa kaldıran iğrenç olay! Üyelerine dışkısını yedirten tarikat lideri 11 kişiyi öldürmekten tutuklandı

Tayland’ın Chaiyaphum eyaletindeki bir ormanlık alanda kendisini tarikat lideri olarak ilan ettiği bir kamp kuran Nanlan, üyeleriyle birlikte ilginç bir yaşam sürüyordu. Tarikata üye olanların Nanlan’ın dışkısını yediği ve terini içtiğini ifade eden 53 yaşındaki Khun Jenjira, olaylara 80 yaşındaki annesini kamp yerinde ziyarete gittiği sırada tanık olduğunu söyledi. Annesinin dönmesinin tarikat lideri tarafından yasaklandığını dile getirmesi üzerine polise başvuran Jenjira, Nanlan’dan şikayetçi oldu. Polis, ormanının ortasındaki eve baskın yaptığında, bir bebeğin de dahil olduğu 11 üyenin cesetlerini keşfetti. Kendisini tarikat lideri olarak tanımlayan Nanlan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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“ANNEM BALGAMINI YÜZÜNE SÜRDÜ”

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Annesini ziyareti sırasında karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlığa uğradığını dile getiren Jenjira, "Annemi ziyarete gittim ve kadınların ve erkeklerin belirli bir kıyafet zorunluluğu olduğunu söylediler. Eve girmeden hemen önce herkes ayakkabılarını çıkarttı. Ama daha da şok edici olan şey, annemin liderin balgamını yüzüne sürtmesini ve adamın dışkısını yemesini izlememdi” dedi.

ÖLÜMDEN KORUYOR

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Nanlan, tarikatına dahil olan üyelerini salgından ve ölümcül hastalıklardan koruduğunu söyleyerek güvenlik altında tuttuğunu iddia ediyordu. Üyeler ifadelerinde çevrelerinde bulunan cesetlerin cennete gönderilmek üzere ritüeller için oraya getirildiğini ve çürümelerini önlemek için güçlü bir kimyasal enjekte edildiğini söyledi. Polisin gizemli ölümlerin nedenlerini araştırdığı ifade edildi ve Chaiyaphum eyaleti valisi Kraisorn Kongchalad, tarikatta neler olduğuna dair raporlardan sonra yetkilileri şaşırttığını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Tayland
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