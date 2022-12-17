100 TL'ye ev sahibi olmak isteyenler akın ediyor! '1 yıl boyunca solmazsa...' Yılbaşı çiçeği kokinaya ilgi büyük

Yılbaşı denilince akla gelenler yalnızca çam ağacı, Noel baba, kardan adam ya da geyikler değil. Yılbaşının simgelerinden bir tanesi de kokina çiçeği. Vatandaşların yılbaşında büyük ilgi gösterdiği bu çiçeğe dair özel bir inanış da var. Bazı kişiler kokina çiçeği almanın kişiyi ev sahibi yapacağını düşünüyor. Kokina çiçeğinin fiyatı ise 100 TL'den başlıyor. İşte eşsiz bir görüntüye ve güzelliğe sahip kokina çiçeği ile ilgili tüm detaylar...

KOKİNA ÇİÇEĞİ FİYATI NE KADAR?

Yeşil yapraklar arasına "silcan" adlı kırmızı bitkinin iplerle bağlanmasıyla hazırlanan kokina, genellikle kapı süslemeleri, vitrinler ve sofralarda kullanılıyor. Her yıl aralık ayı boyunca satılan kırmızı tomurcuklu kokinaya, yılbaşına sayılı günler kala ilgi arttı. Çiçekçi Yıldıran Arslan, AA muhabirine, özellikle aralık ayında kokina çiçeğine ilginin arttığını söyledi.

Köylerdeki ormanlardan kokina toplayarak demet haline getirdiklerini anlatan Arslan, "Genelde yılbaşında alınıyor. Bir demette 6 kokina bulunuyor, fiyatı ise 100 liradan başlıyor. Tek dal şeklinde almak isteyen de oluyor, onu da 15 liradan veriyoruz. Ürünü demet halinde satışa sunuyoruz." dedi.

Arslan, kokinanın genellikle evlerde süs bitkisi olarak kullanıldığını aktararak "Aralık aylarında yılbaşına özel satılan kokina çiçeklerine yoğun bir talep oluyor. Bu nedenle de elimizde mutlaka bulunduruyoruz. Bu yıl da kokinayı çok soran ve isteyen oluyor." ifadelerini kullandı.

Müşterilerden Ali Fuat Arifoğlu da kokinanın güzel bir çiçek olduğunu belirterek her yılbaşında mutlaka aldığını ve eşine hediye ettiğini dile getirdi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMAYA BAŞLADILAR

Öte yandan halk arasında "kokina ev sahibi yapıyor" gibi bir inanış da var. Elbette bu inanışın doğruluğuna dair net bir şey söylemek mümkün değil ancak şimdiden sosyal medyada çok sayıda kullanıcı kokina çiçeği aldığını ve bunun kendilerini ev sahibi yapacağına inandıklarını söylemeye başladı.

Sosyal medyada bir kullanıcı yaptığı paylaşımda "İnstaya kokina fotosu attım ve herkes bir yıl içinde ev/araba alacaksın diye yanıtlar verdi... Bugün 13 Aralık 2022, 13 Aralık 2023'e kadar bir ev almış ve arabamı yükseltmiş olacağım... (biraz da manifest)" dedi.

Bir başka kullanıcı ise "Çiçekçilerde özellikle bu aylarda sıklıkla gördüğümüz herkesin “Yılbaşı Çiçeği” dediği Kokinalar. Kokina adını kırmızı meyvelerinden alıyor. Rumca Kokina “Kırmızı” demek. Bir inanışa göre eğer bu kırmızı meyveler düşmeden 1 sene kalırsa kişinin ev alacağına inanılır" şeklinde paylaşım yaptı.

Twitter'da bir başka sosyal medya kullanıcısı da yaptığı paylaşımında "Yılbaşında eve alınan kokina çiçeğinin eve şans bereket getireceğine inanılıyormuş hatta 1 yıl boyunca solmazsa diğer yıl yeni bir ev alınacağına inanılıyormuş, denensin ne kaybederiz haha" dedi.