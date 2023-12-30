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"100. yılımızda Araplara meze ettiler TÜRK takımlarını" yazan Şahan Gökbakar'a Disney hatırlatması

30.12.2023 08:12 | Son Güncelleme:
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Riyad'da oynanacak derbiye saatler kala Suudi Arabistan yönetiminin Galatasaray ile Fenerbahçe'ye Atatürk pankartı ve tişörtü için izin vermediği belirtildi. Türkiye'de tepki yağan olaya dair Şahan Gökbakar da sessiz kalmadı. Ancak ünlü komedyene hemen Disney hatırlatıldı.

Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda yapacağı maç başka bir tarihe ertelendi.

Suudi yönetiminin Galatasaray ile Fenerbahçe'ye Atatürk pankartı, tişörtü ve İstiklal Marşı'na izin vermediği haberleri gündeme düşünce sosyal medya yıkıldı. Şahan Gökbakar da konuya dair TFF Başkanı'na tepki göstererek şunları yazdı:

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"Araplara göre ATATÜRK bir siyasi. Bize göre ATATÜRK ulu önder, canımız her şeyimiz. 'Stada sokmuyoruz o zaman' diyorlar. 'Biz de gelmiyoruz zaten' diyor kulüpler. Bütün bu rezaletin mimari da TFF 100. yılımızda Araplara meze ettiler TÜRK takımlarını..."

Ekran Alıntısı

Şahan Gökbakar'ın bu paylaşımına Atatürk filmini son anda yayınlamaktan vazgeçen Disney hatırlatıldı ve takipçilerden yorum yağdı.

Komedyenin paylaşımına "Disneye neden tepki göstermedin?", Disney'e tepki versen samimi bulurdum da...", "Ya Disney'de neden sessiz kaldın" yorumları geldi.


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