103 asal mı? 103 sayısı asal mıdır?

Matematikte özellikle sınava çalışıyorsanız bilmeniz gereken konular arasında yer alan asal sayılar, problemleri daha rahat çözmenize yardımcı olur. Sayıyı gördüğünüzde asal olup olmadığını bilmeniz, size çarpanları hakkında bilgi verebilir. Bu konuda en çok merak edilenlerden bir tanesi 103 sayısıdır. 103 sayısı asal mıdır?

103 Asal mı?

Bir sayının asal olabilmesi için o sayının ilk olarak pozitif bir tam sayı olması gerekir. 103 sayısına baktığımızda, bu sayı pozitif bir tam sayıdır. Bir sayının asal olup olmadığını kontrol etmek için ikinci nitelik ise sayıyı sadece kendisi ve 1 rakamı bölmelidir. Bu özellikler kontrol edildiğinde 103 sayısı asal mı, sorusuna kolaylıkla yanıt verebiliriz. 103 sayısı asal bir sayıdır.

Bunun yanı sıra 100 ila 200 sayısı arasında bulunan asal sayıları da şöyle sıralayabiliriz; 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149,151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199. Bu sayılarda hem pozitif tam sayı hem de sadece kendisine ve 1 rakamına bölünmektedir.



