105 milyar dolarlık Bill Gates 3 dolarlık hamburger için kuyruğa girdi!

NTV'nin haberine göre ABD'li teknoloji devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Seattle'da bir hamburger dükkanı önünde sıra beklerken görüntülendi.

Kişisel serveti 105.1 milyar doları bulan 63 yaşındaki Gates'in 3 dolarlık hamburger kuyruğunda beklemesi görenleri şaşırttı.

O anlara ait fotoğraf bir Facebook kullanıcısı tarafından paylaşılmasının yanı sıra Microsoft grubu tarafından da internette yayımlandı.

Sosyal medya kullanıcıları Gates'in bu görüntüsü hakkında birçok yorum yapıldı.

