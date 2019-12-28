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  4. 11. İstanbul Edebiyat Festivali ödülleri sahiplerini buldu

11. İstanbul Edebiyat Festivali ödülleri sahiplerini buldu

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 28.12.2019 20:15 | Son Güncelleme

"Hikaye" dalında yazar Serkan Üstüner, "Roman" dalında yazar Şule Köklü, "Şiir" dalında şair Sümeyra Yaman, "Deneme" dalında ise yazar Gökhan Ergür ödüle layık görüldü

İSTANBUL (AA) - 11. İstanbul Edebiyat Festivali kapsamında verilen ödüller sahiplerini buldu.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi'nin, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Ticaret Odası, Fatih, Zeytinburnu, Pendik ve Sultanbeyli belediyelerinin desteğiyle hayata geçirdiği, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu "Edebiyat ve Gençlik" temalı festival devam ediyor.

11. İstanbul Edebiyat Festivali'nde "Hikaye" dalında yazar Serkan Üstüner ödüle layık görüldü. Üstüner'e ödülünü yazar Yusuf Kaplan takdim etti.

"Roman" dalında yazar Şule Köklü'ye ödülünü, Prof. Dr. Ümit Meriç verdi.

Şair Sümeyra Yaman da "Şiir" dalında hak kazandığı ödülünü, yazar Ali Ural'ın elinden aldı. Yazar Gökhan Ergür de "Deneme" dalında ödüle layık görüldü.

Ödül töreninde konuşan TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, festivalin 3 gün boyunca İstanbul'a bir edebiyat bayramı yaşattığını belirterek, "Biz kültüre bir var olmak davası olarak bakıyoruz. Günümüzde yazan, çizen bütün arkadaşlarımızı da kültür nöbeti tutan kahramanlar olarak görüyoruz." dedi.

Bıyıklı, festival boyunca oturumlara ilgi gösteren gençlere teşekkür ederek, edebiyat ve sanat camiasında verilen ödüllerin teşvik manasında çok büyük bir misyon yürüttüğünü söyledi.

- "Yazarlar için ödüller önemlidir, daha iyi yazmak için teşvik eder"

"Hikaye" dalında ödül alan yazar Serkan Üstüner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yazarlar için ödüller önemlidir, daha iyi yazmak için teşvik eder. Kalıcı şeylerden biri de kitaptır. Bu aldığım ödülü eğer birine ithaf edeceksem rahmetli babama ithaf etmek istiyorum. Çünkü hayatımda en önemli insanların başında o geliyordu." diye konuştu.

Üstüner, kendisini ödüle layık görenlere de teşekkür etti.

"Deneme" dalında ödüle layık görülen yazar Gökhan Ergür, edebiyatı bir siper kazma sanatı olarak tanımladığını anlatarak, eserlerinde iyiyi, doğruyu, güzeli ve temiz olanı aramayı ve anlatmayı tercih ettiğini dile getirdi.

"Roman" dalında ödül alan yazar Şule Köklü de "Biz yazarken şüpheyle bakıyoruz. Bu şüphe aslında sonsuza kadar da sürecek. Fakat bir günlüğüne de olsa bu titrekliğimiz azalıyor. 'Kızılırmak Çocukları' eseriyle ödülün gelmesi beni çok mutlu etti. Anadolu'nun sesiydi, Anadolu'da unutulmuş birçok gelenek ve göreneklerimizin bahsedildiği bir kitaptı. Bu eserle ödül almış olmak bana onur verdi." ifadelerini kullandı.

"Şiir" dalında ödüle layık görülen şair Sümeyra Yaman ise ödül almaktan dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti.

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