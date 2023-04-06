11 yaşında kendi şirketini kurdu milyoner oldu! “Milyonerim ve 15 yaşında emekli olacağım”

Sosyal medyada ürettiği içerikler sayesinde kısa sürede fenomene dönüşen Pixie Curtis, henüz 11 yaşında olmasına rağmen kendi adını taşıyan iki şirket sahibi. Sosyal medyadan sıklıkla lüks hayatına dair paylaşımlar yapan Curtis, son olarak “Pazar alışverişi” notuyla aldığı ürünleri tanıttığı bir gönderisini yayınladı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyadaki alışveriş içeriğinde çanta, dudak dolgunlaştırıcı ruj, bronzlaştırıcı krem, mum, parfüm ve ayakkabılarını gösteren Curtis kullanıcılardan tepki çekti. Sosyal medya kullanıcılarının çük fenomeni şımarık olarak değerlendirmesinin ardından Curtis, 10 yıllık kazanç planını açıklayarak eleştirilere cevap verdi.

Kendi adına kurduğu şirketleri sayesinde 11 yaşında milyoner olduğunu belirten Curtis, “Milyonerim ve 15 yaşında emekli olacağım. Hayatımı şimdiden planladım” dedi.

