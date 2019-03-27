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112 yaşında kapalı ameliyatla böbrek taşından kurtuldu!

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SAĞLIK  | 27.03.2019 11:48 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da yaşayan 112 yaşındaki Fedile Aydemir; sırt ve karın ağrısı, bulantı ve idrara çıkamama şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerin ardından Fedile Aydemir’in sağ böbreğinde 2,5 cm büyüklüğünde taş olduğu görüldü.

112 yaşında kapalı ameliyatla böbrek taşından kurtuldu!

Memorial Dicle Hastanesi Üroloji Bölümü’ne başvuran Fedile Aydemir, Op. Dr. Kemal Ertaş tarafından “Fleksible Üreteroskopi” yani kesisiz böbrek taşı ameliyatı yapıldı. Vücutta hiçbir iz oluşmadan yapılan ameliyattan bir gün sonra taburcu olan Aydemir, sağlığına kavuşarak normal yaşamına geri döndü.

VÜCUDUNDA AMELİYAT İZİ OLUŞMADI

Sırt ve karın ağrısı, bulantı, idrara çıkamama, idrarda kanama şikayetleri yaşayan Fedile Aydemir hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda, sağ böbreğinde taş olduğu belirlendi. Ameliyat olması gerekiyordu ancak ileri aş nedeniyle bazı riskler ile karşı karşıyaydı. Bunun üzerine Memorial Dicle Hastanesi’ne başvuran Aydemir’e Üroloji Bölümü’nden Op. Dr. Kemal Ertaş tarafından “Fleksible Üreteroskopi” işlemi uygulandı. Vücutta herhangi bir kesi oluşturmayan ve endoskopik olarak tabir edilen işlem ile 1 saatte böbreğindeki taşlardan kurtulan Aydemir, bir gün sonra taburcu olarak normal yaşamına geri döndü.

BİR SAATLİK İŞLEMLE SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Kemal Ertaş, Fleksible üreteroskopi işleminin, endoskopik olarak idrar yolundan girilerek, idrar kanalındaki ve böbreklerdeki taşları, lazerle parçalama ve yok etme şeklinde gerçekleştirildiğini söyledi. Açık cerrahiye göre hastaya çok önemli ayrıcalıklar sunan yöntem hakkında bilgi veren Op. Dr. Ertaş, “Fleksible üreteroskopi, vücutta herhangi bir ameliyat kesisi oluşturmadan yapılmaktadır. Bir gün sonra hasta taburcu olarak normal yaşamına geri dönebilmektedir. Hastamız da bir saatlik işlem sonrası ertesi gün sağlığına kavuştu ve evine döndü. Özellikle ileri yaştaki hastalar tedavi edilmezse şikayetleri kendiliğinden geçmeyeceği gibi böbrek yetmezliği, üriner enfeksiyon ve hatta yaşamı bile tehdit edebilecek çok daha kötü durumlara neden olabilir. Tedavi olan hastamızın ağrı sorunu da ortadan kalkmış oldu” ifadelerini kullandı.

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Diyarbakır böbrek ameliyat

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