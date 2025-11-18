12 bin yıllık tarihi keşif! Parmak izi bile duruyor

İsrail’de Natufyen kültürüne ait bir yerleşimde 12 bin yıllık kil figür bulundu. Nahal Ein Gev II adlı tarih öncesi yerleşimde ortaya çıkarılan yaklaşık 1,5 inç (3,7 cm) boyundaki kil figür, 12 bin yıl öncesine tarihleniyor.

İNSAN-HAYVAN ETKİLEŞİMİ

Hebrew University of Jerusalem’den Laurent Davin liderliğindeki ekibe göre bu buluntu, dünyada insan ile hayvan arasındaki etkileşimi gösteren bilinen en eski figürin. Güneybatı Asya’da doğal biçimde tasvir edilen en eski kadın figürü olma özelliğini de taşıyor.

Kazın üreme pozisyonundaki duruşu ve kadının tasviri, animist toplumlarda sık görülen insan ile hayvan ruhu arasındaki kurgusal etkileşimlere işaret ediyor. Figürin, kilin kurutulup ardından pişirilmesiyle oluşturulmuş; üzerinde kırmızı pigment kalıntıları bulunuyor. Hatta heykeli yapan kişinin parmak izi dahi korunmuş durumda.

Figürin, yarım daire biçimindeki taş bir yapının doldurma toprak tabakasında, insan dişleri ve bir çocuğa ait kalıntılar gibi ritüel niteliği olabilecek diğer objelerle birlikte bulundu. (Kaynak: Reuters)