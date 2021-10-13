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12 Ekim Salı reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da program reytinglerde birinci oldu?

13.10.2021 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

12 Ekim’de yayınlanan yapımların reyting sonuçları belli oldu. Masumlar Apartmanı, MasterChef Türkiye, Çakallarla Dans 5, Evlilik Hakkında Her Şey gibi yapımlar ekrana geldi.

12 Ekim Salı reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da program reytinglerde birinci oldu?

12 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. TRT1'de Masumlar Apartmanı, FOX TV'de Evlilik Hakkında Her Şey, ATV'de Esra Erol'da ve Müge Anlı ile Tatlı Sert, FOX TV'de Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, TV8'de MasterChef Türkiye, ATV'de Çakallarla Dans 5 gibi yapımlar ekrana geldi.

12 EKİM 2021 SALI REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada TRT1’de yayınlanan “Masumlar Apartmanı” 2. sırada Fox TV’de izleyiciyle buluşan “Evlilik Hakkında Her Şey”, 3.sırada ATV’de ekrana gelen “Esra Erol'da” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masumlar Apartmanı”, 2.sırada “Evlilik Hakkında Her Şey” 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.

12 Ekim Salı reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da program reytinglerde birinci oldu?

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

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