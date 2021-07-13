12 Temmuz reyting sonuçları! Hangi dizi ya da program reytinglerde birinci oldu?

12 Temmuz Pazartesi akşamı Kanal D'de Aşkın Tarifi, ATV'de Kalp Yarası, Show TV'de Kahraman Babam, Tv8'de MasterChef Türkiye, Star TV'de Dedemin Fişi, TRT 1'de Seksenler ve FOX TV'de Aşk Mantık İntikam gibi yapımlar reytinglerde birbirleriyle yarıştı. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, total ve AB olarak ölçülüyor.

12 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

12 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Kalp Yarası, ikinciliği MasterChef Türkiye, üçüncülüğü Fox Ana Haber aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada MasterChef Türkiye, ikinci sırada Kalp Yarası, üçüncü sırada Fox Ana Haber yer aldı.





