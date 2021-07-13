Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. 12 Temmuz reyting sonuçları! Hangi dizi ya da program reytinglerde birinci oldu?

12 Temmuz reyting sonuçları! Hangi dizi ya da program reytinglerde birinci oldu?

13.07.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

12 Temmuz Pazartesi akşamı Aşk Mantık İntikam, Kalp Yarası, MasterChef Türkiye, Aşkın Tarifi, Seksenler gibi dizi ve programlar yayınlandı. 12 Temmuz akşamı yayımlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları belli oldu.

12 Temmuz reyting sonuçları! Hangi dizi ya da program reytinglerde birinci oldu?

12 Temmuz Pazartesi akşamı Kanal D'de Aşkın Tarifi, ATV'de Kalp Yarası, Show TV'de Kahraman Babam, Tv8'de MasterChef Türkiye, Star TV'de Dedemin Fişi, TRT 1'de Seksenler ve FOX TV'de Aşk Mantık İntikam gibi yapımlar reytinglerde birbirleriyle yarıştı. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, total ve AB olarak ölçülüyor.

12 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

12 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Kalp Yarası, ikinciliği MasterChef Türkiye, üçüncülüğü Fox Ana Haber aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada MasterChef Türkiye, ikinci sırada Kalp Yarası, üçüncü sırada Fox Ana Haber yer aldı.

12 Temmuz reyting sonuçları! Hangi dizi ya da program reytinglerde birinci oldu?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüylerini almayı bıraktıktan sonra hikayesi filme konu oldu! İşte Amy Anam Cara’nın cesaret isteyen öyküsü...Tüylerini almayı bıraktıktan sonra hikayesi filme konu oldu! İşte Amy Anam Cara’nın cesaret isteyen öyküsü...
Türkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal SearchTürkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal Search
Tüylerini almayı bıraktı! Hikayesi film olduTüylerini almayı bıraktı! Hikayesi film oldu
Anahtar Kelimeler:
FOX
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

65 yıldır yıkanmıyor! Yüzünde bir kir tabakası oluştu

65 yıldır yıkanmıyor! Yüzünde bir kir tabakası oluştu

“Ölürsem kocam ne yapar?” dedi, kocasına ikinci eş buldu

“Ölürsem kocam ne yapar?” dedi, kocasına ikinci eş buldu

Kar suyuyla yıkanıyor, eşinden yemek parası alıyor

Kar suyuyla yıkanıyor, eşinden yemek parası alıyor

16 yıllık eşi cinsiyet değiştirmek isteyince gerçeği anladı

16 yıllık eşi cinsiyet değiştirmek isteyince gerçeği anladı

İlginizi Çekebilir

Herkes onu Hızlı ve Öfkeli filmiyle biliyor ama...

Herkes onu Hızlı ve Öfkeli filmiyle biliyor ama...

Bu uygulama diğerlerinden çok farklı! Yayından bağış alıyorlar

Bu uygulama diğerlerinden çok farklı! Yayından bağış alıyorlar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Gizemli olay! 3.000 yıl önce yaşadığını iddia etti

Gizemli olay! 3.000 yıl önce yaşadığını iddia etti

Seksi paylaşımı 48 saatte servet kazandırdı

Seksi paylaşımı 48 saatte servet kazandırdı

Kendi ölümünü tahmin etmişti! Korkunç kehaneti gündemde

Kendi ölümünü tahmin etmişti! Korkunç kehaneti gündemde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.