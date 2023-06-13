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12 yaşındaki kızı “Bize mi güldün” diyerek sokak ortasında tekme tokat dövdüler! Darp edilen kız hastaneye kaldırıldı

13.06.2023 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

12 yaşındaki ismi açıklanmayan bir kız arkadaşlarıyla birlikte ünlü bir fast food zincirinin restoranında yemek yerken yan masanın hedefi oldu. 12 yaşındaki kız arkadaşlarıyla gülüştüğü sırada yan masada oturan iki kız grubun kendilerine güldüğünü düşündü. “Bize mi güldün” soruyla başlayan kavgada 12 yaşındaki kız darp edilerek hastanelik oldu.

12 yaşındaki kızı “Bize mi güldün” diyerek sokak ortasında tekme tokat dövdüler! Darp edilen kız hastaneye kaldırıldı

Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde yaşanan bir olay kısa sürede ülkenin gündemine yerleşti. 12 yaşındaki ismi açıklanmayan bir kız öğrenci arkadaşlarıyla birlikte yemek yediği sırada yan masada oturan iki kızın hedefi oldu. Kurbanın kız kardeşi Rein Crystal, grubun yemek yediğini ve kıkırdadığını, başka bir masada oturan iki kızın yanlışlıkla kahkahaların kendilerine yönelik olduğuna inanarak kardeşi ve arkadaşlarına saldırdığını söyledi.

“ÖZÜR DİLEMESİNİ İSTEDİ”

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NZ Herald’a konuşan Crystal, “Kızlardan biri kız kardeşim ve arkadaşlarının olduğu masaya yaklaşarak önce ‘Bize mi güldün’ diye sordu. Ardından ise kendilerinden özür dilemelerini istedi. Kardeşim ve arkadaşlarım özür diledi. Ardından yemeklerini bitirerek kalktıklarında ise onları takip ettiler. Önce bacağına tekme attılar. Yere düşünce yumruklamaya başladılar” dedi.

Saldırının ardından kardeşinin ağlayarak annesini aradığını ve ailenin olay yerine gittiğinde 12 yaşındaki kızı kanlar içinde yerde bulduklarını ifade eden Crystal, “Hemen hastaneye götürdük. Şu an durumu iyi. Yaralarının iyileşme sürecini bekliyoruz. Gerçekten akılalmaz bir olay” ifadelerini kullandı.

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Yeni Zelanda kavga darp

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