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Okulun bahçesindeki kız kavgasını kimse ayıramadı! Ortalık bir anda fena karıştı... Aldığı tekme darbesiyle kendisini bir anda yerde buldu

09.06.2023 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin Essex bölgesinde iki kız öğrenci arasında başlayan tartışma kısa sürede okulun bahçesine taşındı. Kızların saç saça baş başa kavgasında tekme ve tokatlar havada tutuştu. Kız öğrencileri ayırmak için araya girenler başarısız olurken kavgaya eklenen kişilerle ortalık fena halde karıştı.

İngiltere’nin Essex bölgesindeki Chelmsford’daki bir okulda iki kız öğrenci arasında başlayan tartışma kısa sürede alevlendi. Kız öğrencileri ayırmak için gelen diğer kişilerin kavgaya karışmasıyla ortalık bir anda adeta savaş alanına döndü. Sosyal medyadan paylaşılan şoke eden görüntülerde gençlerin birbirine yumruk attığı ve mavi kıyafetleri bir kızın aldığı tekme darbesiyle yere düştüğü anlar yer aldı.

POLİS SORUŞTURMASINI DERİNLEŞTİRDİ

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Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen okul bahçesindeki kavgaya ait görüntüler kısa sürede viral oldu. Polis olaya ilişkin olarak soruşturmasını derinleştirdiğini ifade ederken, “Bize bildirilen olayı soruşturuyoruz. Memurlar olay yerine gittiğinde çok sayıda gencin dahil olduğu bir kargaşaya rastladı. Olaya öncelikli olarak karışan beş genç tespit edildi ve şu anda soruşturma altındalar. Durumun nedeninin şimdilik akran zorbalığı olduğunu düşünüyoruz” dedi.

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İngiltere kavga

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