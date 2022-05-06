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122 yaşında olduğu iddia edilen kadın, doğum belgesini gösterdi! Sosyal medyada gündem yarattı

06.05.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya’da yaşayan bir kadının 122 yaşında olduğu iddia edilerek dünyanın en yaşlı insanı olduğu söylendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Maria Gomes dos Reis isimli kadının doğum belgesine de yer verildi. Kısa sürede popüler olan görüntülerden sonra sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Kimileri kadının yaşına inanmazken kimileri genç gösterdiğini söyledi.

Dünyanın en yaşlı insanı olarak Guinness Dünya Rekorları Kitabına girmeyi başaran ve Japonya’da yaşayan 119 yaşındaki Kane Tanaka 19 Nisan’da hayatını kaybetmişti. Önceki rekor sahibi Tanaka’nın vefatından sonra 118 yaşındaki Fransız rahibe Lucile Randon dünyanın doğrulanmış en yaşlı insanı oldu. Ancak sosyal medyada ortaya çıkan görüntüler Fransız rahibeyi rekorundan edecek cinsten. Brezilya'nın kuzey doğusundaki Bom Jesus da Lapa'da, hastalanıp sağlık görevlileri tarafından ziyaret edildikten sonra 122 yaşında olduğu iddia edilen Maria Gomes dos Reis’in en yaşlı kişi olduğu öne sürüldü.

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DOĞUM BELGESİNİ GÖSTERDİLER

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Doğum belgesine göre yaşlı kadın, 16 Haziran 1900'de Bom Jesus da Lapa'daki Bela Vista köyünde doğdu ve hala orada yaşıyor. Yatağa bağımlı bir şekilde hayatını devam ettirmek zorunda olan Reis, tüm çocukları vefat ettiği için torunu Celia Cristina ile birlikte yaşıyor.

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Büyükannesinin bütün ihtiyaçlarıyla kendisinin ilgilendiğini söyleyen Cristina, “Yatağa bağımlı hale gelmeden 8 yıl öncesinde kadar çok hareketli ve zekiydi. Torunlarını, torunlarının torunlarını büyüttü. Her şeyle o ilgilendi. Yakın zamana kadar çok hareketliydi, yemek pişirir, çamaşır yıkardı. Hayatım ona bakmakla geçiyor” dedi.

“DÜNYANIN EN YAŞLI İNSANI MI?”

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Büyükannesinin üç kuşak sonraki torununu görebilecek kadar yaşamasını umduğunu die getiren Cristina, “Yaşının ilerlediğini biliyorduk ama dünyanın en yaşlı insanı mı? İşte buna şaşırdık” dedi. Reis’in dünyanın en yaşlı insanı olarak Guinness Rekorlar Kitabına girmek için ailesinin henüz yetkililerle iletişime geçip geçmeyeceği belli değil.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Brezilya
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