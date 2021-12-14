13 Aralık MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?

MasterChef Türkiye jüri koltuğunda Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya gibi başarılı isimler yer alıyor. Haftanın ilk günü olan 13 Aralık'ta MasterChef'te kaptanlık oyunu oynandı ve en iyi güveci hazırlayan isim mavi takım kaptanı olmaya hak kazandı. Mavi takım kaptanı kırmızı takım kaptanını belirledi ve iki takımın da yarışmacıları tek tek seçildi. İşte detaylar...

13 ARALIK MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Yarışmacılar mavi takımın kaptanı olmak için kıyasıya mücadele verdi. Mücadelenin sonucunda mavi takımın kaptanı Burcu oldu ve kırmızı takım kaptanı olarak Eren'i seçti. Sonrasında ise mavi ve kırmızı takım yarışmacıları seçildi.

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

Burcu

Araz

Hasan

Mert

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

Eren

Sergen

Tahsin

Dilara



