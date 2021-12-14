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13 Aralık MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?

14.12.2021 00:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye, kıran kırana mücadelenin gerçekleştiği geçtiğimiz haftayı arkada bırakarak yeni haftaya başladı. Geçtiğimiz gün MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Görkem Demiral olmuştu. Vedanın ardından 13 Aralık akşamında kaptanlık oyunu oynandı.

13 Aralık MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?

MasterChef Türkiye jüri koltuğunda Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya gibi başarılı isimler yer alıyor. Haftanın ilk günü olan 13 Aralık'ta MasterChef'te kaptanlık oyunu oynandı ve en iyi güveci hazırlayan isim mavi takım kaptanı olmaya hak kazandı. Mavi takım kaptanı kırmızı takım kaptanını belirledi ve iki takımın da yarışmacıları tek tek seçildi. İşte detaylar...

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13 ARALIK MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Yarışmacılar mavi takımın kaptanı olmak için kıyasıya mücadele verdi. Mücadelenin sonucunda mavi takımın kaptanı Burcu oldu ve kırmızı takım kaptanı olarak Eren'i seçti. Sonrasında ise mavi ve kırmızı takım yarışmacıları seçildi.

13 Aralık MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?

13 Aralık MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

  • Burcu
  • Araz
  • Hasan
  • Mert

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

  • Eren
  • Sergen
  • Tahsin
  • Dilara


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TV8 Acun Ilıcalı Masterchef
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