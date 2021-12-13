Güveç nasıl yapılır? İşte güveç tarifi ve malzemeleri?

Hazırlanan güvece isteğe göre mantar ve dondurulmuş bezelye ilave edebilir, mevsimindeyseniz erimemesi için iri parçalar halinde kestiğiniz kabak ve patlıcanı son anda ekleyebilirsiniz. Güveci hazırlarken salça yerine rendelenmiş domates de kullanabilirsiniz. Ayrıca güvece hoş bir aroma katması için ince ince doğranmış kereviz sapıekleyebilirsiniz. İşte güveç tarifi!

GÜVEÇ İÇİN MALZEMELER

600 gram kuşbaşı kuzu eti

200 gram arpacık soğan

100 gram kuyruk yağı

6 adet küçük boy taze patates

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay bardağı sıcak su

1 dal biberiye (arzuya göre)

3 dal taze kekik (arzuya göre)

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı tuz

½ çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

2 adet orta boy havuç

1 yemek kaşığı domates salçası

GÜVEÇ NASIL YAPILIR?

Kuyruk yağını küçük parçalar halinde doğrayın. Arpacık soğan ve sarımsakların kabuklarını soyduktan sonra bütün halde bırakın. Kabukları soyulan havuçları ince halka olarak doğrayın. Taze patateslerin kabuklarını fırçalayın ve ardından bol suda yıkayın. Küçük boy taze patates kullanıyorsanız her birini kabuklarını soymadan iki eşit parçaya kesin.

Ocağın üzerine aldığınız büyük boy toprak güveci, kısık ateşte ısıtın. Küçük küçük doğranmış kuyruk yapını güveç kabına alın. Zeytinyağı ekleyin ve eriyene kadar karıştırın. Kuşbaşı doğranmış kuzu etlerini ilave edin, kavurmaya başlayın. Arpacık soğan ve sarımsakları güveç kabına alın, karıştırın.

Etler renk aldığında dilimlenmiş havuçları ilave edin. Biber ve domates salçasını ekleyin ve sebzelerle beraber karıştırın. En son taze patatesleri güvece ilave edin ancak karıştırmayın. Tat vermesi için ayıklanan biberiye ve taze kekiği ilave edin. Tuz ve taze çekilmiş tane karabiber, sıcak suyu ekleyin. Üzerini yağlı kağıtla hava almayacak şekilde kapatın. Ardından güveç tenceresinin kapağını kapatın. Kısık ateşte pişirerek kaynamaya bırakın. Kaynayan güveci kapağı kapalı olarak önceden ısıtılmış 200 derece fırına yerleştirin. Yaklaşık 80-90 dakika kadar pişirin. Afiyet olsun...



