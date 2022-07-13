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Sadece 15 yaşında bir multimilyoner! Serveti dudak uçuklattı: Çok yoruldum

13.07.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Henüz 6 yaşındayken sosyal medyada içerik üretmeye başlayan Isabella Barrett, 15 yaşında bir multimilyoner olmayı başardı. Fenomen isim helikopter gezileri, özel yatlar, banknotlar ve elmaslar arasında geçen birkaç ayını sosyal medyadan yayınladığı bir paylaşımla gösterdi. Barrett’in paylaşımı kısa sürede eleştiri yağmuruna tutuldu.

Sadece 15 yaşında bir multimilyoner! Serveti dudak uçuklattı: Çok yoruldum

15 yaşındaki sosyal medya fenomeni Isabella Barrett,yıllık olarak 2 milyon dolarlık (yaklaşık 34 milyon 888 bin TL) kazancı olduğunu itiraf etti. Kendisini sosyal medya fenomeninden çok ‘girişimci’ olarak tanımlayan Barrett, 67 bin sosyal medya takipçisine “Çalışkan Ol, Zor Oyna” notunu ekleyerek günlük hayatını gösteren bir video paylaştı.

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“GEÇTİĞİMİZ BİRKAÇ AYIN ÖZETİ”

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Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda beyaz bir takım elbise giyen Barrett, ilk olarak bir helikopterin önünde poz verdi. Ardından ise benzersiz manzaranın karşısında helikopter seyahati yapmaya başladı. Helikopter gezisinin ardından Barrett, elmas kolyesini göstermeyi ve bir defileye çıkmayı ihmal etmedi.

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Ay boyunca çok çalıştığını ifade eden Barnett, “Helikopterlerden yatlara çok yoruldum. Geçtiğimiz birkaç ayın özeti” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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